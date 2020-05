Spostare una panchina da una piazza a una via integra reato? Si può punire chi si impossessa di una semplice sedia di proprietà del Comune?

Immagina di vivere vicino a una piazza. Qualche centinaio di metri più avanti c’è una panchina in ferro, agganciata a terra da solidi fermi. Ogni volta, per andarti a sedere su di essa, devi fare diversi passi a piedi. E siccome nessuno la usa, hai deciso, una bella notte, di smontarla e sistemarla poco più in là, vicino alla tua abitazione. Lo puoi fare? Cosa si rischia a spostare una panchina pubblica da una strada ove è fissata con le viti? Il semplice fatto di dislocare la seduta da un luogo pubblico ad un altro, magari limitrofo, ma più comodo a chi agisce, può essere sanzionato? Di questo particolare caso si è occupata la Cassazione con una recente sentenza [1]. Ecco la sintesi della pronuncia.

La Corte si è occupata del caso di un uomo che, in un piccolo paese della Puglia, si era impossessato, a fine di profitto, di una panchina in ghisa, di proprietà del Comune, «commettendo il fatto con violenza sulla cosa esposta a pubblica fede».

Si può parlare, in un caso del genere, di reato? Assolutamente sì, secondo la Corte che, nel caso di specie, ha condannato l’imputato per furto.

Secondo i giudici supremi prelevare una panchina pubblica posizionata in una piazza e collocarla in un vicolo non è condotta catalogabile come mero trasferimento. Pertanto, scatta la condanna per furto con l’aggravante connessa alla violenza praticata sul bene pubblico: nel caso di specie, si era appurato, difatti, che la panchina era stata portata via grazie alla rimozione degli agganci e delle viti che la fissavano al terreno e ciò aveva reso necessaria una reinstallazione per riportarla alla sua collocazione originaria.

Da ciò si evince che lo stesso reato di furto si potrebbe configurare anche con riferimento a una panchina di plastica, magari di quelle che vengono collocate nelle vie della città in occasione di feste e sagre. Il semplice fatto che la panchina possa essere, in pochi istanti, ricollocata lì dov’era prima non conta. Né conta – sottolinea la Corte – il fatto che il bene sia rimasto comunque sul suolo pubblico. Ciò che rileva, ai fini dell’integrazione del reato di furto, è la sottrazione dal luogo ove la panchina si trovata e l’impossessamento da parte del reo.

Dunque, chi sposta una panchina – fissa o mobile che sia – da un luogo all’altro della stessa strada o anche dello stesso Comune risponde sempre di furto.

Decisiva l’azione delle forze dell’ordine che prima hanno constatato che «la panchina, situata in una piazza del paese, era stata smontata dal suolo, e che sul posto erano stati lasciati solo i bulloni», poi attraverso l’attività di indagine hanno «individuato il responsabile, reo confesso» e, infine, hanno rinvenuto la panchina, che era stata collocata in un vicolo, a ridosso del muro esterno di alcune abitazioni.

In sostanza, «la panchina non risultava più destinata ad uso pubblico, essendo stata solo appoggiata ad un muretto», ed «essendo stata sottratta al dominio della pubblica amministrazione», è logico parlare di furto, osservano i giudici di merito. Riconosciuta, peraltro, anche «l’aggravante della violenza sulla cosa, essendo stata alterata l’integrità funzionale del bene».

A nulla è valsa la difesa dell’uomo il quale ha fatto leva sul fatto che la panchina non fosse stata nascosta nella propria abitazione o nel giardino ma era rimasta comunque in un luogo pubblico, aperta all’utilizzo di tutti, rimanendo così nella sfera di vigilanza del possessore, cioè il Comune. Tesi però respinta dalla Cassazione secondo cui «ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente» e in questo caso l’uomo «spostando la panchina in altra zona della città se ne era evidentemente impossessato» e quindi «la permanenza del bene su suolo pubblico appare irrilevante», osservano i giudici.

Quanto poi all’aggravante della violenza sulle cose, essa scatta tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un’attività di ripristino.

note [1] Cass. sent. n. 13505/20. Autore immagine: it.depositphotos.com