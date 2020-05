Coronavirus: Fratoianni, ‘accuse infondate a specializzandi, interrogazione a Speranza’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “In queste settimane i giovani specializzandi di medicina si sono ritrovati in prima linea come tutti gli operatori della sanita’ nella lotta contro il Covid19. Giovani medici che non possono essere dileggiati come successo nei giorni scorsi a Padova. Hanno fatto bene questi giovani a reagire, fino allo sciopero odierno, alle accuse di aver favorito il contagio per i loro comportamenti sociali da parte del direttore sanitario dell’ospedale della città veneta. E bene hanno fatto il rettore e il presidente della regione Veneto a prendere le difese degli specializzandi”. Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.