Bed and breakfast: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: costituzione di un bed and breakfast; disciplina urbanistica regionale sul regolamento condominiale; classificazione delle attività; diritto di proprietà del singolo condomino; revoca dell’autorizzazione commerciale per lo svolgimento dell’attività di bed and breakfast.

La costituzione di un bed and breakfast

Per la costituzione di un “bed and breakfast” o di un “affitta camere” non occorre l’approvazione dell’assemblea condominiale né è necessaria alcuna variazione di destinazione d’uso. Tale attività, tuttavia, non deve arrecare alcun pregiudizio ai condòmini e non deve essere espressamente vietata dal regolamento condominiale, intendendosi nella nozione di pregiudizio anche il pericolo per la sicurezza dei singoli condòmini in conseguenza della presenza di numerose persone utenti del servizio.

(Fattispecie nella quale, non emergendo in maniera inequivocabile dal regolamento condominiale l’inclusione del “bed and breakfast” tra le attività soggette a divieto, il giudicante ha ritenuto che – sulla base degli elementi acquisiti nel processo – non potesse ritenersi concretata alcuna turbativa della sicurezza e della tranquillità dei condòmini).

Tribunale Roma sez. V, 07/10/2016, n.18557

Bed and Breakfas: la Tarsu

Non esiste un’unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell’attività di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta, pertanto, alle singole Regioni.

L’equiparazione normativa, ai fini della regolamentazione dei servizi per il turismo nell’ambito del territorio regionale, dei B&B agli alberghi, non impone ai Comuni di quella Regione di assimilarli anche quanto al trattamento tariffario ai fini TARSU. Tuttavia, non può di certo ritenersi viziato da illegittimità, e dunque non può essere disapplicato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del B&B ad un albergo: si tratta, invero, di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’ordinamento, non vietata da alcuna norma statale, ed anzi in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo, che, come visto, inserisce espressamente i B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero.

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, n.5355

Regolamento condominiale: l’attività di bed and breakfast

Le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite, quanto più possibile esplicito (nella specie il Tribunale ha rigettato il ricorso vòlto a far accertare e dichiarare l’attività di bed and breakfast o affittanza breve illegittima per contrarietà ad una norma del Regolamento condominiale, poiché tale norma, interpretata secondo il suesposto principio, non vietava la locazione di breve ed anche di brevissima durata).

Tribunale Milano sez. XIII, 08/05/2018, n.2757

Bed and Breakfast: la connotazione di tipo residenziale

Dalla disposizione dell’art. 33 comma 1, l. prov. Trento n. 7 del 2002, che definisce il bed and breakfast come “l’ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell’edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione” – si desume chiaramente la connotazione residenziale che contraddistingue tale forma di attività extra – alberghiera e che preclude il suo insediamento nell’ambito delle “zone alberghiere” e lo sfruttamento degli indici urbanistici previsti per tali zone.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 09/12/2016, n.419

Divieto attinente ad attività di affittacamere

Va confermata la sentenza d’appello che, nel rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale, abbia giudicato contraria al regolamento condominiale contrattuale, che vietava, tra l’altro, di “concedere in affitto camere vuote o ammobiliate”, l’attività di affittacamere (nella specie, la corte ha rilevato che detta attività è “del tutto sovrapponibile […] a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast”).

Cassazione civile sez. II, 07/01/2016, n.109

Bed and breakfast: mutamento di destinazione d’uso

La legislazione in materia urbanistica o, più in generale, in materia amministrativa, disciplinando il rapporto tra cittadini e norme di carattere pubblicistico, non può comportare un automatico recepimento della relativa disciplina nell’ambito di rapporti privatistici, fra i quali rientra pacificamente il regolamento condominiale.

Una legge regionale che esclude che la costituzione di un bed and breakfast possa integrare un mutamento di destinazione d’uso non può, quindi, incidere sui rapporti privatistici e sugli obblighi che reciprocamente si assumono i condomini tramite il regolamento condominiale (nel caso di specie destinare esclusivamente ad abitazione i singoli piani loro assegnati e a non modificare tale destinazione).

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2015, n.704

Lo svolgimento dell’attività di bed and breakfast

Laddove la revoca dell’autorizzazione commerciale per lo svolgimento dell’attività di bed and breakfast si atteggi ad atto dovuto, la mancata partecipazione procedimentale è irrilevante, atteso che nel deducente sono venuti a mancare i requisiti soggettivi ex art. 11, T.U.L.P.S. cui rinvia l’art. 2, l. rg. Campania n. 5 del 2001, che regola l’attività di affittacamere e bed and breakfast.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 05/12/2013, n.5613

Attività di bed and breakfast

Atteso che attiene alla materia dell’ordinamento civile, riservata all’esclusiva competenza legislativa dello Stato, è costituzionalmente illegittimo l’art. 45 l. reg. Lombardia 16 luglio 2007 n. 15, testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, che, stabilendo una disciplina più severa di quella disposta dagli art. 1135 e 1138 c.c., prevede l’obbligo dell’approvazione dell’assemblea dei condomini per l’esercizio dell’attività di bed & breakfast all’interno di un appartamento.

Corte Costituzionale, 14/11/2008, n.369

Un’impresa affittacamere bed and breakfast

Sussiste rapporto di concorrenza tra un’impresa esercente servizio alberghiero e un’impresa affittacamere bed and breakfast.

Tribunale Catania, 31/01/2008

Bed and breakfast: concorrenza sleale

Configura una ipotesi di concorrenza sleale confusoria l’adozione, per attività commerciali complementari, della stessa ditta ed insegna usata da un concorrente, nell’ambito del medesimo contesto territoriale (nella specie, il tribunale ha riconosciuto l’illecito concorrenziale riguardo alla ditta ed insegna “Stesicoro”, usate per contraddistinguere un albergo sito nella medesima piazza, ove si trova un omonimo affitta-camere di tipo “bed and breakfast“).

Tribunale Catania, 06/07/2004

Attività di bed and breakfast e violazione della clausola contrattuale

L’attività di “bed and breakfast” impiantata dal conduttore in violazione della clausola contrattuale che prevede la concessione dell’immobile ad uso esclusivamente abitativo ed – in ogni caso – senza alcuna autorizzazione del locatore, ha natura commerciale e comporta, pertanto, mutamento della destinazione d’uso, con grave alterazione del sinallagma contrattuale, a nulla rilevando che secondo la normativa regionale l’attività in questione risulti legittima sotto il profilo amministrativo. (Nella fattispecie il giudicante ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto, per avveramento della clausola risolutiva espressa).

Tribunale S.Remo, 26/04/2004

Bed and breakfast: l’attività rientra nel campo di applicazione dell’Iva?

L’attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” (c.d. attività di “bed and breakfast”) rientra nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto attività di impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, quando non sia occasionale, ma presenti carattere di stagionalità, essendo organizzata, al pari di una struttura alberghiera, in modo sistematico con carattere di stabilità.

Comm. trib. reg., (Sicilia), 21/08/2017, n.3080