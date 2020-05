Coronavirus e vaccino, buone notizie da test su animali

La scienza prosegue a marce forzate la sua ricerca per una terapia immunizzante dal Covid-19. Cominciano a vedersi i primi risultati.

Si chiama PiCoVacc. Per ora è solo un candidato vaccino, ma non è escluso che possa diventare il preparato artificiale con cui sconfiggere il Coronavirus. Dipenderà tutto dalla prosecuzione dei test che, per ora, danno stanno dando esito positivo su topi e macachi. Ci sta lavorando un gruppo di scienziati cinesi, come ci informa l’agenzia di stampa Adnkronos.

Una prova eseguita su alcuni esemplari di macaco ha dimostrato che il candidato vaccino è in grado di proteggere questi animali dal Covid-19. La sperimentazione ha interessato anche i topi, dove si è osservata una massiccia produzione di anticorpi contro la proteina spike del virus, dieci volte in più rispetto a quelli trovati nel siero dai pazienti guariti dal Coronavirus. I risultati del test sono stati pubblicati dall’autorevole rivista Science.

Sull’uomo i test inizieranno entro il 2020. Il potenziale vaccino è ricavato da virus inattivati purificati, provenienti da ceppi isolati di 11 pazienti di diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia. Un ceppo è stato selezionato e sviluppato in un candidato vaccino purificato e inattivato. Nei topi vaccinati e infettati tre settimane dopo con i dieci ceppi virali restanti il vaccino ha azzerato tutti i ceppi, dicono gli esperti che hanno portato avanti i test.

Dopo i topi sono stati vaccinati cinque macachi, a dosi di 1,5 microgrammi o 6 microgrammi tre volte nel corso di due settimane, e in seguito infettati da ceppi di Coronavirus. Gli animali che hanno ricevuto la dose di 6 microgrammi hanno mostrato una protezione completa. Ora bisognerà continuare a monitorare le condizioni degli animali cui il vaccino è stato somministrato.