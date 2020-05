Coronavirus: Bertolaso, ‘a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore delle Marche specifica in questo senso, ma non abbiamo visto una lira. Ma ci siamo arrangiati e abbiamo fatto tutto con le donazioni private qui nelle Marche e anche con un importante contributo della Banca d’italia. A Milano abbiamo fatto tutto con le donazioni private”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Marche per l’ospedale Covid a Civitanova Marche.