Coronavirus: Iss, Rt da 0,29 Marche a 0,96 Puglia, poi c’è caso Sicilia

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) – L’indice di contagiosità Rt in Italia oscilla molto nelle varie regioni. Secondo l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, si va dallo 0,29 delle Marche allo 0,96 della Puglia. Spicca caso della Sicilia, con un valore di 1,12. “In Sicilia sono segnalati pochi casi di infezione con trend in riduzione nell’ultima settimana. L’Rt leggermente superiore ad 1 – hanno sottolineato gli esperti – potrebbe riflettere pregressi focolai limitati e di per sé non implica un aumento diffuso di trasmissione”.