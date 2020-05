Silvia Romano: M5S, ‘gravi parole Pagano, Musumeci revochi assessorato a Lega’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) – “L’odio, la bava alla bocca, l’intolleranza e gli insulti non appartengono al dna dei siciliani. Per questa ragione chiedo al presidente della mia Regione, la Sicilia, di revocare l’assegnazione dell’assessorato dei Beni Culturali alla Lega. Sarebbe uno schiaffo per tutti i siciliani soprattutto dopo le gravissime parole del deputato leghista Alessandro Pagano contro Silvia Romano alla Camera”. Lo hanno dichiarato i deputati del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano e Luciano Cantone a seguito della dibattuta seduta alla Camera di quest’oggi.