Coronavirus: Pd Sicilia, ‘di buon senso rinvio amministrative in autunno’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) – “La legge approvata dall’Ars che prevede lo spostamento in autunno delle elezioni amministrative inizialmente fissate a giugno è stata dettata dal buon senso, a nostro avviso rappresenta l’unica strada possibile alla luce dell’emergenza Coronavirus. Ci siamo espressi fin dal primo momento, inoltre, a favore della continuazione del mandato dei sindaci e dei consiglieri fino al rinnovo: l’idea di sostituirli con commissari avrebbe rischiato di paralizzare a tempo indeterminato la gestione amministrativa degli enti locali”. Lo dicono i parlamentari del gruppo PD all’Ars in merito alla legge approvata oggi che prevedere lo svolgimento del turno elettorale amministrativo ordinario 2020 per i Comuni nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020 nei giorni di domenica e lunedì fino alle 14.00, e di prorogare con pieno mandato i sindaci ed i consiglieri comunali fino al completamento delle operazioni elettorali.