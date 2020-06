Obiezione di coscienza: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: obiezione di coscienza; risoluzione del potenziale conflitto tra libertà del paziente e coscienza del medico; annullamento della libertà di autodeterminazione del paziente.

Protezione internazionale

In materia di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo “status” di rifugiato politico all’obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l’arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l’umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall’ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell’art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Sheperd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.

(Fattispecie relativa a richiedente asilo dell’Ucraina, dove l’appartenenza a una delle religioni registrate non garantisce il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e la renitenza alla leva è punita con la reclusione da 1 a 5 anni).

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, n.30031

Scelta professionale di obiezione di coscienza

È legittimo il diniego di affissione di manifesti della campagna informativa nazionale « Non affidarti al caso », in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario, opposto dal Comune nella considerazione che il bozzetto dei manifesti — che evidenzia l’immagine con diversa gradazione cromatica, bipartita e giustapposta, del busto di un medico e di un ministro del culto cristiano (manifestate, rispettivamente da camice e stetoscopio, da abito talare e croce), con l’enunciato letterale a grandi caratteri, nello spazio sovrastante il torace, « Testa o croce? » e sotto in caratteri minori « Non affidarti al caso », e più sotto ancora con l’aggiunta « Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza » — appare offendere indistintamente il sentimento religioso o etico, e in particolare dei medici che optano per la scelta professionale di obiezione di coscienza in tema di interruzione volontaria della gravidanza, pur garantita dall’art. 9, l. 22 maggio 1978, n. 194.

Consiglio di Stato sez. V, 09/04/2019, n.2327

Libertà del paziente e coscienza del medico

La risoluzione del potenziale conflitto tra libertà del paziente e coscienza del medico che, in ipotesi, rifiuti di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale, provocando la morte del paziente, poiché prestazione ritenuta contraria alle sue più profonde convinzioni etiche e l o ai suoi doveri professionali (c.d. obiezione di coscienza), non può trovare il proprio punto di equilibrio nell’annullamento della libertà di autodeterminazione del paziente, poiché l’obiezione di coscienza attiene al foro interno del singolo, e non certo all’istituzione pubblica nel suo complesso, la quale, al contrario, deve attrezzarsi, nonostante il rifiuto del singolo medico, per garantire l’effettuazione di una prestazione doverosa.

Consiglio di Stato sez. III, 02/09/2014, n.4460

Tutela del diritto di obiezione di coscienza

La legge tutela il diritto di obiezione di coscienza entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. Se si oppone, infatti, si configura il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all’art. 328 c.p.

Quando l’interruzione, poi, è stata indotta per via farmacologica e non chirurgica, l’esonero è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione di farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione cui si riferisce l’art. 9, comma 3, l. n. 194 del 1978; il medico, pertanto, deve prestare la propria assistenza a tutte la fasi conseguenti all’intervento, a prescindere dall’imminente pericolo di vita della paziente.

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2012, n.14979

Limite di accesso ai Consultori da parte dei medici obiettori

La clausola del bando che limita l’accesso ai Consultori da parte dei medici obiettori viola non soltanto i principi posti a fondamento dell’obiezione di coscienza, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa, ma anche il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 cost. e l’art. 4 cost. relativo al diritto al lavoro.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 14/09/2010, n.3477

Riconoscimento della condizione di obiettore di coscienza

La sussistenza di un unico episodio di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, peraltro non accompagnato dalla realizzazione di altri reati e dalla manifestazione di comportamenti particolarmente aggressivi, non implica, di per sé, una condotta incline alla violenza e, dunque, per tale sua natura incompatibile con l’adozione di valori morali alla base del riconoscimento della condizione di obiettore di coscienza, subordinato – ai sensi della l. 15 dicembre 1972 n. 772 – alla valutazione della sussistenza e della genuinità dei convincimenti religiosi filosofici e morali caratterizzati da un intimo moto di ripulsa verso tutto ciò che attiene alla violenza e, quindi, all’uso delle armi.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 17/05/2010, n.384

Status di obiettore di coscienza: giurisdizione del giudice ordinario

Le controversie aventi ad oggetto atti di autotutela relativi a precedenti determinazioni in ordine allo status di obiettore di coscienza rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo l’obiezione di coscienza qualificata diritto soggettivo dalla l. 8 luglio 1998, n. 230.

Consiglio di Stato sez. IV, 03/12/2013, n.5743

Il mancato riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza

Si configura una discriminazione diretta fondata sul genere, a fronte del mancato riconoscimento della facoltà di esercitare il diritto all’obiezione di coscienza all’uso delle armi ai vigili urbani di sesso femminile, atteso che, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Regolamento Organico del Corpo di Polizia Municipale, l’assegnazione dell’arma è esclusa per i soli obiettori di coscienza, ossia solo per coloro che abbiano esercitato tale facoltà in occasione del servizio militare obbligatorio, riservato unicamente ai cittadini di sesso maschile.

(Nella specie, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione alla precedente ordinanza, con la quale aveva già riconosciuto la sussistenza di una discriminazione ex d.lg. 198/2006 da parte del Comune di Venezia nei confronti delle vigilesse, ordina nuovamente a quest’ultimo di cessare il comportamento discriminatorio e di riconoscere l’esercizio dell’obiezione di coscienza all’uso dell’arma manifestato dalle opposte.)

Tribunale Venezia sez. lav., 27/07/2017, n.502

Domanda di ammissione al servizio civile in sostituzione del servizio militare

In tema di obiezione di coscienza, il termine stabilito all’art. 4 l. 8 luglio 1998 n. 230 per la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile in sostituzione del servizio militare, è perentorio, ma ciò non comporta, quale conseguenza automatica, la perdita della possibilità di sottrarsi al servizio militare prestando il servizio civile indipendentemente dalla regolarità dell’iter amministrativo sulla domanda dell’obiettore, atteso che l’art. 5 della medesima legge prevede l’obbligo di provvedere entro sei mesi all’accoglimento o alla reiezione dell’istanza, con decreto impugnabile dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza del quale la domanda s’intende accolta.

La competenza in ordine all’accertamento dell’insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 2 della legge, spettante al Ministero della difesa sino al 31 dicembre 1999, è stata trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, all’ufficio nazionale per il servizio civile, al quale il Ministero deve trasmettere le relative domande, ivi comprese quelle presentate da soggetti che non avrebbero potuto esercitare il diritto all’obiezione di coscienza o che ne fossero decaduti, ed al quale deve pertanto ritenersi applicabile la citata disposizione di cui all’art. 5.

(Nel caso di specie, la domanda dell’obiettore non era mai stata trasmessa al competente ufficio nazionale e trattenuta presso il Distretto militare, privo del potere di decidere, e la S.C. ha confermato la decisione di merito che si è limitata a riconoscere la titolarità del diritto, astenendosi da ogni pronuncia sulla decadenza, per la mancata apertura del prescritto procedimento amministrativo e la conseguente assenza di un provvedimento sfavorevole all’interessato e impugnabile in giudizio).

Cassazione civile sez. I, 14/02/2007, n.3360