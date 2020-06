Faringite: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: faringite acuta febbrile; interruzione del godimento delle ferie; nesso di causalità tra l’attività lavorativa esplicata e la malattia contratta; accertate omissioni colpose del datore di lavoro; diritto alla restituzione della riduzione dello stipendio operata dal datore di lavoro.

Faringite: cos’è?

La faringite è affezione a base flogistica che, ancorché a titolo concausale, riconosce una determinante influenza nei fattori ambientali e climatici; di conseguenza, è rapportabile al servizio qualora gli episodi sofferti nel corso della prestazione si raccordino, nella propria radice patogenetica, con i suddetti fattori cui il militare sia stato sottoposto in ragione dell’attività svolta.

Corte Conti sez. IV, 03/03/1988, n.71910

L’insorgenza di faringite cronica

Nell’ipotesi di servizio continuativo nell’arma dei carabinieri – con sottoposizione a gravosi disagi, fatiche ed esposizione a continue ed intense cause perfrigeranti e reumatizzanti (specie per i servizi di O.P. di istituto nonché di polizia giudiziaria, diurni e notturni, svolti in zona notoriamente a clima freddo ed umido) – è da ammettere l’influenza della prestazione militare, in materia efficente e concausale, sull’insorgenza di faringite cronica.

Corte Conti sez. IV, 20/12/1993, n.82942

Faringite e valvulopatia mitralica

La valvulopatia mitralica – quale esito irreversibile di una complicanza endocarditica di pregressa malattia reumatica – è dipendente dal servizio qualora, durante la prestazione, il militare abbia sofferto di faringite; anche una faringite, infatti, può costituire l’antecedente di una endocardite reumatica soprattutto se non curata a dovere e se il soggetto sia stato esposto, subito dopo la fase di acuzie, a fatiche e strapazzi.

Corte Conti sez. IV, 12/11/1990, n.76369

Faringite: dipendenza dal lavoro a lungo prestato

Sussiste il rapporto, quantomeno concausale, tra il servizio svolto dalla ricorrente presso iI Comune in qualità di cuoca di ruolo e le infermità spondiloartrosi, gonartrosi, artrite reumatoide e discopatie multiple lombari, stante l’attività prevelentemente manuale in posizione ortostatica; va riconosciuta altresì la dipendenza dal lavoro a lungo prestato della faringite, per la permanenza in ambienti con clima secco, surriscaldato con presenza di polveri e vapori, e l’ipoacusia bilaterale, interdipendente dalla faringite.

Corte Conti, (Marche) sez. reg. giurisd., 03/08/2009, n.232

Faringite: certificato medico prodotto in udienza

Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l’impossibilità a comparire dell’imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice (nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l’assoluta impossibilità a comparire in quanto “con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore”).

Cassazione penale sez. I, 26/01/2004, n.3550

Faringite acuta febbrile e godimento delle ferie

Una faringite acuta febbrile è malattia idonea ad interrompere il godimento delle ferie, dovendosi riconoscere l’effetto sospensivo alla malattia che non consente la salvaguardia dell’essenziale funzione di riposo, di recupero delle energie psicofisiche e di ricreazione propria delle ferie, ancorché non comporti la necessità di un ricovero ospedaliero e sol che sia tempestivamente ed adeguatamente notifica al datore di lavoro.

Tribunale Milano, 16/12/1995

Certificato medico attestante una faringite acuta

Faringite: può essere considerata malattia professionale?

La faringite, affezione comune, notoriamente cagionata da fattori più diversi, non può essere considerata malattia professionale in mancanza della prova, incombente sull’assicurato a norma dell’art. 2697 c.c., della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa esplicata e la malattia contratta.

Pretura Fermo, 31/12/1990

Assenze di un dipendente per malattia superiore a centottanta giorni

Il lavoratore, che si sia assentato per patologie (rinite cronica, crisi asmatiche, faringite, agitazione psichica, tachicardia, cefalea e vertigini) dovute al fumo passivo subito nel proprio ambiente di lavoro, può pretendere di non avere alcuna riduzione dello stipendio se supera i centottanta giorni di assenza, ove si accerti che la causa delle sue infermità sia ascrivibile alla condotta omissiva del datore di lavoro, che, nonostante fosse a conoscenza della insalubrità ambientale in cui il dipendente era costretto a lavorare (per essersi questi più volte rivolto a lui lamentandosi della situazione e per aver depositato certificati medici), non ha fatto nulla per impedire che gli altri dipendenti continuassero a fumare nel luogo di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 16/11/2006, n. 24404