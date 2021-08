Redditometro: ultime sentenze

Prova contraria a carico del contribuente; esercizio dei poteri di indagine; comunicazione di attività di raccolta di dati ai fini dell’applicazione del redditometro.

Processo tributario

Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa.

(In applicazione del principio, la S.C., nella specie, ha cassato la sentenza della C.T.R. che aveva omesso di valutare la documentazione presentata dal contribuente relativa ad operazioni di smobilizzo eseguite dal coniuge ed a versamenti bancari tracciabili concessi dai genitori, aventi elevati redditi annuali, alla base delle spese poste a fondamento dell’accertamento).

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, n.21700

Posizione reddituale dell’intero nucleo familiare

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega.

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, n.30355

Redditometro

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l’accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all’art. 23 Cost., poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

Cassazione civile sez. trib., 24/04/2018, n.10037

Redditometro: prova contraria

In caso di accertamento redditometro, ai fini della prova contraria il contribuente è tenuto a dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta, ma anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso sono supportati da idonea documentazione.

Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. VII, 20/09/2018, n.967

Accertamenti della posizione fiscale del contribuente

In tema di protezione dei dati personali con riguardo alle attività accertative della posizione fiscale del contribuente con metodo sintetico, va cassata (con conseguente decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso) la sentenza che, nel presupposto della nullità del d.m. 24 dicembre 2012, istitutivo del c.d. redditometro, abbia ordinato all’agenzia delle entrate di non intraprendere tali attività di cessarle ove già iniziate rispetto al ricorrente e di distruggere i dati eventualmente raccolti e archiviati.

Cassazione civile sez. I, 04/07/2018, n.17486

Applicabilità del redditometro: l’onere dell’Amministrazione

L’utilizzo del redditometro necessita che l’Ufficio effettui verifiche circa la reale produzione e capacità di reddito del contribuente, non essendo uno strumento di modifica automatica del reddito. La motivazione dell’atto di accertamento non può consistere nel mero scostamento ai parametri di legge, dovendo essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente nel contraddittorio. L’ Amministrazione ha l’onere di dimostrare l’applicabilità in concreto dello strumento accertativo. Il contribuente può invece dimostrarne l’inapplicabilità.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. LXV, 23/02/2017, n.740

Documenti non prodotti in sede amministrativa

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’ufficio dell’Agenzia delle entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’ amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’ amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli art. 24 e 53 cost.

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2016, n.3791

Accertamenti da redditometro: cosa deve dimostrare il contribuente?

In tema di redditometro, in caso di spese per incrementi patrimoniali il contribuente è tenuto a dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta ma anche il nesso eziologico tra tali redditi e la spesa sostenuta. L’art. 38, comma 6 (vecchia versione), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richiede infatti che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso debbano risultare da idonea documentazione.

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2015, n.21362

Il ricorso del contribuente

Va accolto il ricorso del contribuente con il quale si richiede che venga ordinato alla Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza ed utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, comma 4 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione contributiva del ricorrente, nonché di ordinare all’Agenzia delle Entrate di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un’attività di raccolta dati nei suoi confronti al fine dell’applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi formatisi dopo l’entrata in vigore del d.m. del 24 dicembre 2012 n. 65648 e previa specifica informazione a parte del ricorrente.

Tribunale Napoli, 24/09/2013, n.10508

Redditometro: attività di conoscenza e utilizzo dei dati

Il decreto ministeriale 24.12.2012, n. 65648 è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria, atteso che il c.d. redditometro utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva, che richiede la identificazione di categorie di contribuenti, laddove invece il d.m. non individua tali categorie ma altro, sottoponendo indirettamente – visto l’ampiezza dei controlli e il riferimento ai nuclei familiari – a controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere appartenenti al medesimo nucleo familiare.

(Nella specie, atteso che il d.m. 24.12.2012, n. 65648 deve considerarsi radicalmente nullo e quindi – sotto il profilo della efficacia – giuridicamente “tam quam non esset”, mancando, quindi, il presupposto previsto dall’art. 38 perché l’Agenzia delle entrate possa eseguire gli accertamenti sintetici mercé il c.d redditometro; il Trib. ha ordinato – con riferimento al ricorrente – alla Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, 4 e 5 comma d.P.R. 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente; nonché di comunicare formalmente al ricorrente se era in atto un’attività di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell’applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione a parte ricorrente).

Tribunale Napoli, 20/02/2013, n.250

Attività di raccolta di dati ai fini dell’applicazione del redditometro

Posto che il decreto ministeriale istitutivo del nuovo redditometro deve considerarsi radicalmente nullo, in accoglimento della richiesta di misure cautelari proposta da un contribuente, va ordinato all’agenzia delle entrate: a) di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati che si riferiscono a quanto previsto dall’art. 38, comma 4 e 5, d.P.R. 600/73 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi e raccolta di dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente; b) di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un’attività di raccolta di dati nei suoi confronti ai fini dell’applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione al ricorrente medesimo.

Tribunale Napoli, 21/02/2013