Effetti pandemia e lockdown su salute, studio Neuromed in Molise

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – Un progetto di ricerca epidemiologico che coinvolge migliaia di pazienti del Molise per analizzare gli effetti della pandemia e del lockdown sulle abitudini di vita e sulla salute. A realizzarlo l’ dell’Irccs Neuromed partendo dal progetto Moli-sani, che dal 2005 sta studiando circa 25.000 cittadini del Molise, e che rappresenta, con il sua solida base di dati, il laboratorio ideale per una ricerca su vasta scala in questo campo. Oggi, annuncia l’istituto, “inizia un’ampia ricerca che punta a indagare come l’emergenza abbia influenzato la vita delle persone, e le conseguenze mediche e sociali che dovremo aspettarci nel futuro”.