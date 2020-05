Fase 2: verso voto regionali 13 settembre**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Nel Cdm in programma oggi alle 18 si affronterà anche la questione della data del voto alle regionali 2020, sulla quale è in corso una interlocuzione tra maggioranza, governo e presidenti delle regioni interesate. La data per tornare alle urne sembra essere stata individuata nel weekend del 12-13 settembre. “Al massimo – spiega una fonte di governo all’Adnkronos – si vota a fine settembre, ma l’ipotesi più accreditata è per il weekend di metà mese. Al 90% si vota il 12-13”. Le Regioni che torneranno al voto nel 2020 sono Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta. Con un dl ad hoc, causa emergenza Covid-19, la scadenza delle amministrazioni regionali interessate è stata prorogata di 3 mesi, “ma a metà settembre verranno rinnovate”, indicano più fonti di governo.