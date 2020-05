Coronavirus: Unioncamere ‘PiLoVEr’, fabbisogno liquidità imprese sarà 26 mld, Pil -9,7%**

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Nelle quattro regioni trainanti per il Pil italiano, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, la cosiddetta area ‘PiLoVEr’, il Pil nel 2020 calerà del 9,7%, un calo allineato al dato nazionale, che dovrebbe essere pari a -9,8%. In quest’area, il calo del fatturato delle imprese colpite dal covid sarà di 172 miliardi nel 2020 (-10,4%) e il fabbisogno di liquidità pari a 26 miliardi. Sono i dati illustrati da Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia Romagna, durante la conferenza stampa sul ruolo e le strategie delle Camere di Commercio di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto per affrontare l’emergenza economica legata al coronavirus.