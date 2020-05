Fase 2: Gallera, ‘indice di contagio lombardo tra più bassi ma estrema prudenza’

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “L’istituto Superiore di Sanità ha sottolineato l’efficacia delle misure messe in campo da Regione Lombardia, il nostro indice di contagiosità è sceso in una settimana dallo 0,62 allo 0,51 portando il rischio Lombardia da moderato a basso. E’ uno degli indici più basso: il Veneto è 0,56, il Lazio è 0,71, la Sicilia è 0,69, la Toscana è 0,59”. Così l’assessore lombardo Giulio Gallera interviene in diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus.