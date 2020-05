Pfas: effetti su fertilità, ossa e cuore, l’appello ‘intervenire per prevenire danni’

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – Gli Pfas, composti chimici usati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua diversi tipi di materiali come tessuti, tappeti, rivestimenti, sono altamente persistenti nell’ambiente e “ormai sappiamo che possono danneggiare la fertilità, favorire gli aborti, indebolire le ossa e insidiare la salute del cuore. Ecco perché è necessario individuare strategie di intervento per tutelare i pazienti: la priorità è limitare i danni provocati da queste sostanze”. Lo sostiene l’endocrinologo dell’Università di Padova Carlo Foresta, nel corso di un seminario online dal titolo ‘Esposizione a Pfas e manifestazioni cliniche: quali evidenze scientifiche e ruolo del medico del territorio’. Il gruppo di Foresta, in collaborazione con l’Università di Padova, l’Ordine dei medici di Vicenza e la Fondazione Foresta, propone delle indicazioni destinate alle aree inquinate da Pfas, come accade in alcune aree del Veneto.