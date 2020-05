Fase 2: da 0,17 Calabria a 1,06 in Valle d’Aosta, Rt regione per regione

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – Se il trend settimanale dei casi di nuovo coronavirus “appare in calo” in tutte le regioni, i valori di Rt (l’indice di contagiosità) “oscillano molto” da territorio a territorio. Lo ha ricordato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, illustrando oggi in conferenza all’Iss una scheda relativa ai valori di Rt stimati nelle regioni italiane. Ebbene, il dato passa dallo 0,17 in Calabria all’1,06 della Valle d’Aosta, regione che non suscita particolari preoccupazioni negli esperti, perché “bastano pochissimi casi in un’area dove il virus circola poco per far salire questo valore, che resta comunque intorno a 1”, come hanno spiegato.