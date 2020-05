Lombardia: con emendamento Regione entra in cda Parco Agricolo Sud Milano (2)

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

(Adnkronos) – “Fuori la Regione dal Parco sud”, commenta il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul. “Con l’approvazione di alcuni emendamenti presentati da Forza Italia si vanno a modificare i criteri di nomina dei rappresentanti del Consiglio di indirizzo del parco, mettendone in discussione l’autonomia e allungando sull’ente l’ombra di un controllo di fatto della Regione”. La stessa Città Metropolitana, dice, “deve subire l’ennesimo attacco da parte di una Regione che ha sempre agito in modo da boicottarne la nascita e lo sviluppo. Amareggia anche il fatto che l’attacco al Parco è avvenuto con emendamenti presentati a un provvedimento di riordino normativo, che nulla aveva a che fare con il tema dei parchi”.