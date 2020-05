Batteri nell’aringa, l’allarme del ministero della Salute

Richiamo di numerosi lotti per rischio microbiologico.

Attenzione: in alcuni lotti di aringa dolce affumicata potrebbe esserci Lysteria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi e che può causare anche la meningite. Lo annuncia il ministero della Salute, che ha pubblicato sul suo sito Internet un avviso di richiamo per Aringa Sciocca, prodotta da Friultrota di Pighin s.r.l. nello stabilimento di Via Aonedis, 10 – 33038 San Daniele del Friuli, provincia di Udine. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 540 CE.

I lotti richiamati per rischio microbiologico sono questi: 500100- 500103- 500110 – 500115 – 500120 – 500121 -500122, scadenza dal 13 aprile al 3 maggio di quest’anno. Per quanto riguarda la descrizione peso/volume unità di vendita, parliamo delle seguenti quantità di prodotto: 150g / 1kg / 2kg.

Non è il primo avviso per questi filetti di aringa affumicati a freddo: sempre sul sito del ministero ne era comparso un altro a marzo. La presenza di listeria era emersa a seguito di campionamento effettuato come da piano di autocontrollo.

L’invito, per chi possa aver acquistato prodotto appartenente a uno dei già citati lotti, è non consumarlo e riportarlo nel negozio in cui è stato comprato.