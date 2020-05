Rifiuti: traffico illecito e discariche abusive, eseguite 16 misure cautelari

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Sono 16 le misure cautelari – sei in carcere, tre agli arresti domiciliari e sette con obbligo di firma – eseguite dagli uomini del Noe su richiesta del sostituto procuratore della Dda di Torino Enrico Arnaldi di Balme – il gip è Giacomo Marson – nei confronti di soggetti ritenuti responsabili in concorso, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti e realizzazione di discariche abusive in Piemonte, Lombardia e Veneto.