Superbonus 110%: potrebbe durare fino al 2022

Apertura da Palazzo Chigi ad una proroga, utilizzando anche il Recovery Fund. Verso il portale unico con chiarimenti e spiegazioni pratiche.

Non è detto che sia il 31 dicembre 2021 la data ultima per poter fare i lavori di ristrutturazione edilizia che danno diritto al superbonus del 110% (leggi la nostra guida). Il Governo non esclude di poterlo allargare al 2022, se i soldi lo consentiranno. «C’è un vincolo di risorse – ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro – ma sarebbe importante riuscire ad estenderlo al 2022 perché darebbe una soglia temporale non banale che ci permetterebbe di utilizzare il 110% anche per l’abbattimento e la ricostruzione. Se lavoriamo tutti bene – ha continuato Fraccaro durante un convegno sul superbonus organizzato dall’Associazione dei costruttori edili – a novembre quando avremo la legge di Bilancio potremmo già aver dimostrato che questa impostazione orientata alla sostenibilità ambientale è la strada da percorrere, A tale scopo, il Governo potrebbe destinare una parte delle risorse che arriveranno dall’Europa grazie al Recovery Fund.

Intanto, e per superare gli ostacoli della burocrazia, Palazzo Chigi vorrebbe creare un portale unico in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con i ministeri dello Sviluppo e dell’Economia «per spiegare a operatori, tecnici e cittadini come si possono svolgere i lavori, come si può usufruire del superbonus. Lì caricheremo linee guida, circolari e tutti i documenti».

Proprio chiarezza e semplicità viene chiesta dall’Ance, dalle banche e dal mondo assicurativo, attori coinvolti insieme ai singoli contribuenti nell’erogazione del superbonus tramite la cessione del credito d’imposta. Il dirigente del ministero dell’Economia, Raffaele Russo, ha cominciato a precisare che «dalla lettura della norma appare già chiaro che la responsabilità, in caso di beneficio indebito, resti in capo solo al cedente beneficiario del credito di imposta e non al cessionario (cioè alla banca)».