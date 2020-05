Fase 2: Bertolaso, ‘Fontana mi chiede una mano? Sono un pensionato ma lo aiuto volentieri’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – “Il Presidente della Lombardia mi chiede una mano per la Fase 2? Datemi tempo, sono un pensionato. E’ possibile che tutti debbano ricorrere a un pensionato. Ho una nipotina meravigliosa a cui vorrei dedicarmi. E poi, per ora sto in Sicilia. Poi, se Fontana ha bisogno di aiuto lo farò volentieri”. Lo ha detto all’Adnkronos Guido Bertolaso commentando la richiesta di aiuto del governatore lombardo.