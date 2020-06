Fi: Miccichè, ‘in Sicilia è un altro partito rispetto al resto Italia, chi è andato via non aveva voti’

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – “Forza Italia in Sicilia è un altro partito rispetto al resto d’Italia. E lo dico con un minimo di orgoglio”. Lo ha detto, in una intervista all’Adnkronos, il commissario regionale di Forza Italia e Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. “Negli ultimi sondaggi – spiega Miccichè – Forza Italia era all’8,1 per cento, la percentuale più alta degli ultimi due anni”. Negli ultimi tempi, diversi deputati hanno abbandonato Forza Italia per approdare in altri partiti. Tra questi anche Francesco Scoma, andata con Italia Viva di Matteo Renzi. Oppure Nino Germanà, andato nel Gruppo Misto. “Quelli che sono andati via erano ‘cellule’ che andavano cambiate in un organismo vivente, rappresentavano delle cellule importani in un determinato periodo. Oggi molto meno”.