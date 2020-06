Coronavirus: Lusi (Nas), ‘in Rsa 182 casi di gravi irregolarità, pazienti lasciati soli’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) – “In soli 3 mesi abbiamo effettuato 1.572 ispezioni, il 30% delle quali su incarico della magistratura. In 182 casi abbiamo riscontrato gravi irregolarità e sono state denunciate 136 persone. Ci sono state situazioni, come a Lecce e Reggio Calabria, dove ci siamo imbattuti in anziani abbandonati a loro stessi. Erano scappati, li avevano lasciati soli. E contagiati. Una cosa terribile”. A parlare è il generale di divisione Adelmo Lusi, da 3 anni alla guida del Comando tutela della Salute, dal quale dipendono i 38 Nuclei territoriali del Nas dei carabinieri.