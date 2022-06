Trattamento sanitario obbligatorio: ultime sentenze

Attività compiuta dai medici della struttura sanitaria pubblica; responsabilità penale per la morte di un paziente psichiatrico sottoposto a Tso; mancanza di una valida acquisizione del consenso informato.

Provvedimenti in materia di salute pubblica

La necessità di ricorrere ad una vaccinazione obbligatoria non richiede, quale presupposto indefettibile, l’accertamento di tutte le complicanze prevedibili, e la circostanza che, in assenza di una fase di sperimentazione tradizionale, non sia possibile, in un determinato momento, individuare, con un elevato grado di verosimiglianza, quali saranno gli effetti avversi del vaccino a medio e lungo termine non è rilevante neppure ai fini della asserita violazione della libertà di autodeterminazione del destinatario dell’obbligo vaccinale, tenuto conto che, in tema di legittimità dell’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio, se questo apporta benefici non solo alla salute dell’obbligato ma anche alla salute collettiva, e se le eventuali conseguenze negative per la salute dell’obbligato si assestino nei limiti della normale tollerabilità dei rischi avversi, i quali normalmente conseguono alla somministrazione di tutti i trattamenti sanitari, a relativo trattamento deve dirsi legittimo.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 17/01/2022, n.109

Suicidio del paziente

In caso di suicidio del paziente, avvenuto mentre questi era ricoverato in una struttura ospedaliera, la domanda risarcitoria degli stretti congiunti per la menomazione del rapporto parentale ha natura extracontrattuale, senza che sia possibile richiamare la figura dei “terzi protetti dal contratto” posto che non è dato riscontrare gli indici normativi o di carattere costituzionale valevoli nel sottosistema dei danni da nascita indesiderata (nella specie, gli attori lamentavano che il paziente, con una lunga storia clinica di ricoveri anche in regime di Tso, era stato ricoverato per problematiche respiratorie nel reparto di medicina, senza che: a) fossero adottate debite precauzioni, e b) fosse loro permesso di prestare assistenza per la notte, nel corso della quale il congiunto si era lanciato da una finestra).

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, n.14258

Mancata acquisizione del consenso informato del paziente

Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, poiché a causa del totale “deficit” di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.

Corte appello Genova sez. II, 28/07/2020, n.745

Ricorso contro provvedimento che dispone il Tso

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, sebbene il sistema di tutela giurisdizionale contro il provvedimento che lo dispone non contempli la partecipazione necessaria dell’azienda sanitaria, non si può escludere l’interesse di colui che è sottoposto alla procedura, e di chiunque abbia interesse ad impugnare, di convenire in giudizio anche l’azienda per accertare eventuali profili di responsabilità connessi all’attività compiuta dai medici della struttura sanitaria pubblica nel promovimento, nel compimento e nella conclusione della procedura, sussistendo in queste ipotesi anche l’interesse qualificato dell’azienda a partecipare al giudizio per difendere il proprio operato.

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3660

L’obbligo di vigilanza del paziente a carico della casa di cura

L’obbligo di vigilanza e protezione del paziente, in quanto scaturente ipso facto dall’accettazione del paziente, prescinde dalla capacità di intendere e di volere di questi, né esige che il paziente sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente); né solo le malattie mentali sopprimono la capacità di intendere e di volere; né, infine, un malato di mente può ritenersi non pericoloso per sé o per gli altri sol perché non abbia perduto la capacità di intendere e di volere.

L’ospedale è, quindi, tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato, a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata. Deve, perciò escludersi che l’incapacità di intendere e di volere, o l’assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio siano presupposti necessari perché sorga l’obbligo di vigilanza.

Corte appello Bari sez. II, 13/05/2019, n.1101

Trattamento sanitario obbligatorio illegittimo

Nonostante sia indubitabile che il TSO illegittimo colpisca la persona in modo simile all’ingiusta detenzione perché determina la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull’immagine, le relazioni ed il campo lavorativo, non è applicabile in via analogica in simile ipotesi la speciale disciplina dettata dagli artt. 314 e 315 c.p.p. per le fattispecie di detenzione cautelare ingiusta disposta ed eseguita in un ambito penale.

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, n.22177

Il diritto al consenso informato del paziente

Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona – bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio.

Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale “deficit” di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.

Cassazione civile sez. III, 15/04/2019, n.10423

Morte di un paziente psichiatrico

In relazione alla responsabilità penale per la morte di un paziente psichiatrico sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, cagionata dal regime di contenzione applicatogli, è confermato il dispositivo della sentenza di appello, con la statuizione della colpevolezza degli imputati per il reato di sequestro di persona.

Sussistono gli estremi per confermare la consumazione del reato e l’antigiuridicità delle condotte che condussero all’evento morte, perché l’uso della contenzione meccanica non rientra in nessuna delle tipologie dell’atto medico, trattandosi di un presidio restrittivo della libertà personale che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l’effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente. Il rilievo per cui la contenzione può concretamente provocare, se non utilizzata con le dovute cautele, lesioni anche gravi all’organismo, per via della posizione di immobilità forzata cui è costretto il paziente, conferma che tale presidio svolge solo una mera funzione di tipo “cautelare” e non medica, essendo diretto a salvaguardare l’integrità fisica del paziente, o di coloro che vengono a contatto con quest’ultimo, allorquando ricorra una situazione di concreto pericolo per l’incolumità dei medesimi.

Cassazione penale sez. V, 20/06/2018, n.50497

Tso su un soggetto minorenne

Autorizzare l’effettuazione di un trattamento sanitario obbligatorio su un soggetto minorenne spetta esclusivamente a quanti esercitano su quest’ultimo la potestà parentale, senza che sia necessario che la volontà degli stessi debba essere integrata dall’autorizzazione del giudice tutelare: conseguentemente, quest’ultimo è incompetente a convalidare il trattamento sanitario obbligatorio che sia stato disposto dall’autorità comunale nei confronti di persona di minore età affetta da disturbi psichici .

Tribunale Modena, 05/03/2018

Conseguenze negative per la propria integrità psicofisica

La ragione determinante del diritto all’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trattamenti vaccinali non deriva dalla sottoposizione ad un trattamento obbligatorio, in quanto tale, ma risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività.

Corte Costituzionale, 14/12/2017, n.268

Onere della prova a carico del paziente per danno ingiusto

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio, siccome annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha carattere decisorio ed incide sui diritti soggettivi dell’interessato; tale attitudine ad incidere su fondamentali diritti della persona non implica di per sé che, ove pure il provvedimento dispositivo venga annullato, il destinatario sia esonerato dal dimostrare l’esistenza di un danno ingiusto come conseguenza del trattamento subito.

Il primo e principale tra i danni astrattamente derivabili dal t.s.o. è proprio quello conseguente all’uso coatto dei farmaci; ma è evidente che la libera scelta dell’interessato di protrarre il trattamento anche oltre i limiti imposti manifesti in modo lampante ed inoppugnabile che egli stesso ha escluso l’esistenza di tale danno.

Cassazione civile sez. III, 29/02/2016, n.3900

Trattamento sanitario obbligatorio e minaccia

La prospettazione di sottoporre taluno a un trattamento sanitario obbligatorio, allorquando sia proferita da un medico nei confronti di un paziente, è idonea a produrre effetti intimidatori e può quindi integrare gli estremi della minaccia.

Cassazione penale sez. V, 10/02/2016, n.27915

Consenso informato e risarcibilità del danno al paziente

In tema di attività medico-chirurgica, la mancanza di una valida acquisizione del consenso informato in ordine ad un intervento chirurgico comporta la risarcibilità del danno in capo al paziente, a prescindere dalla corretta esecuzione dell’intervento stesso, costituendo il consenso informato legittimazione e fondamento delle cure sanitarie, senza il quale l’intervento del medico è da ritenersi illecito, al di fuori dei casi di trattamento sanitario obbligatorio o di quelli in cui ricorra uno stato di necessità.

(Nella specie, il paziente firmava un modulo ritenuto dal giudice del tutto generico, poiché esso non indicava la diagnosi, i benefici attesi dal trattamento, il tipo di intervento da effettuare, i rischi, i possibili effetti collaterali, le complicanze, poi verificatesi, le eventuali alternative terapeutiche e le conseguenze dell’eventuale rifiuto dell’intervento consigliato).

Tribunale Roma sez. XIII, 04/01/2016, n.16

Trasferimento del soggetto infermo presso una residenza psichiatrica

Qualora, da alcuni mesi, trovasi ricoverata in S.P.D.C. in regime T.V. una persona che ha sempre rifiutato di declinare le proprie generalità e che, per ciò, è rimasta sconosciuta malgrado ogni indagine delle forze dell’ordine e di ogni tentativo sul piano diplomatico, definendosi “analista informatico” ed in possesso di informazioni top secret, nonché con atteggiamenti “oppositivi, manipolatori, fatui, bizzarri e suggestivi di una patologia psichiatrica maggiore”, non può il Giudice tutelare autorizzare, come è stato, invece, ritualmente richiesto dall’Ufficio tutele della Azienda U.S.L. di Modena, il trasferimento del soggetto infermo presso una residenza psichiatrica di Modena: non essendo possibile porre in essere atti costrittivi del suo volere se non nei limiti di legittimità di un eventuale t.s.o., il trasferimento del soggetto de quo potrebbe essere disposto solo da un suo sostituto/rappresentante nominato secondo le forme e le procedure di cui all’art. 405 c.c.

Tribunale Modena, 18/03/2016

Convalida del trattamento sanitario obbligatorio

Il provvedimento del tribunale che decide sul ricorso proposto ex art. 35 l. n. 833 del 1978 avverso il decreto del giudice tutelare di convalida del trattamento sanitario obbligatorio è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., sulla base dell’art. 21, d.lg. n. 150 del 2011 che ha esteso a tali controversie, salvo diversa disposizione, la disciplina del procedimento sommario di cognizione.

Cassazione civile sez. I, 13/11/2015, n.23297

Trattamento sanitario obbligatorio: la richiesta di proroga

È illegittimo il trattenimento del soggetto, già legittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, qualora la richiesta di proroga sia stata erroneamente inviata dai medici del reparto di psichiatria alla stazione dei carabinieri dopo la scadenza del termine di sette giorni dal ricovero e, quindi, successivamente trasmessa al comando della polizia municipale oltre la scadenza del periodo di proroga.

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2015, n.19195

Tso: danni astrattamente derivabili

Ai fini dell’integrazione dell’esimente dello stato di necessità è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati e non accertati solo in via presuntiva.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza dello stato di necessità nei confronti degli imputati di sequestro di persona e omicidio colposo, i quali avevano solo parzialmente immobilizzato e comunque assoggettato a continuo monitoraggio un paziente sottoposto a T.S.O. e ricoverato in permanente stato di agitazione psicomotoria caratterizzata da atteggiamenti aggressivi contro i presenti e contro se stesso).

Cassazione penale sez. V, 14/04/2015, n.28704

Riconoscimento del vizio totale o parziale di mente

Ai fini del riconoscimento della sussistenza del vizio totale o parziale di mente (e ferma restando la necessità dell’accertamento del nesso eziologico fra il disturbo rilevato, che può essere anche temporaneo, e l’azione delittuosa), acquistano rilievo solo quelle turbe della personalità di tale consistenza e gravità da determinare in concreto una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che, di conseguenza, non può gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore (nella specie, relativa all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in capo all’imputato, il quale si era presentato presso una caserma dei Carabinieri pronunziando frasi sconnesse e con chiare intenzioni suicide, a causa del prolungato periodo in cui non era riuscito a vedere la figlia a seguito della separazione dalla compagna, obbligando i militari a richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, la Corte ha cassato la sentenza di condanna, atteso che i giudici del merito non avevano adeguatamente motivato l’incidenza esercitata, sulle ragioni e sulle modalità di svolgimento dell’azione delittuosa, dalla tipologia e dall’intensità del disturbo di personalità che avevano imposto l’adozione nei confronti dell’imputato del trattamento di ricovero).

Cassazione penale sez. VI, 10/12/2014, n.53600

Tso: limitazione della libertà

Non è convalidabile l’Ordinanza del sindaco che disponga un Trattamento Sanitario Obbligatorio a carico di soggetto sottoposto alla misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario in quanto deve escludersi che sia possibile sancire una sovrapposizione tra la limitazione della libertà (eccezionale e temporanea connessa alla sola esigenza di cura) tipica del T.S.O. e la limitazione di libertà personale, strutturale e permanente configurata per le esigenze specialpreventive e di difesa sociale oltre che di cura tipiche della misura di sicurezza dell’OPG. Infatti, i due istituti richiamati si pongono l’un l’altra in rapporto di alternatività nella individuazione dei presupposti di limitazione della libertà personale che legittima il ricovero.

Tribunale Reggio Emilia, 15/03/2012

Alterazioni psichiche e urgenti interventi terapeutici

La presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2047 c.c. nei confronti di chi sia tenuto alla sorveglianza dell’incapace è configurabile a carico della struttura sanitaria soltanto in caso di ricovero ospedaliero del malato mentale, dovendosi, peraltro, considerare priva di tutela a carico del Servizio Sanitario l’esigenza di assicurare la pubblica incolumità che possa essere messa in pericolo dal malato mentale, rientrando tale compito tra quelli demandati in via generale agli organi che si occupano di pubblica sicurezza.

(Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto dai parenti di un congiunto ucciso da un soggetto affetto da vizio totale di mente all’interno di un bar nei confronti dell’Azienda sanitaria, non potendosi configurare nei riguardi di quest’ultima uno stretto obbligo di sorveglianza a carico dell’omicida risultato malato di mente nell’ipotesi esaminata, considerandosi, altresì, che il T.S.O. può essere disposto solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere e, senza trascurare che, nel caso in questione, l’aggressore omicida, fino a pochi giorni prima del compimento del fatto delittuoso, non aveva dato segni di squilibrio e premonitori di una possibile manifestazione di follia).

Cassazione civile sez. III, 20/06/2008, n.16803

Restrizione della libertà personale con effetti negativi sull’immagine

L’istituto disciplinato dagli art. 314 e 315 del codice di procedura penale, che prevede un indennizzo per chi ha subito un’ingiusta detenzione, non è suscettibile di applicazione analogica. Perché anche se è indubbio che il Tso illecito colpisce la persona in modo simile all’ingiusta custodia cautelare, in quanto allo stesso modo determina una restrizione della libertà personale con effetti negativi sull’immagine, rientra pur sempre nella scelta del legislatore l’aver previsto una speciale procedura per l’errore giudiziario cautelare e l’aver escluso dalla stessa altri tipi di errori.

Cassazione penale sez. IV, 10/04/2008, n.17718

Infermo di mente e reato di falsità ideologica

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) – e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) – la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l’alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell’attività della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l’obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo.

Cassazione penale sez. V, 18/12/2007, n.4451

Protezione della salute del paziente

L’obbligo di proporre il trattamento sanitario obbligatorio costituisce un obbligo di garanzia finalizzato non solo alla protezione della salute del paziente ma anche al controllo dello stesso. Sennonché, nei confronti del medico psichiatra che omette di proporre il trattamento sanitario obbligatorio per il paziente che poi commette un omicidio non è possibile muovere un rimprovero a titolo di omesso impedimento del reato qualora manchi uno dei tre presupposti del t.s.o. previsti dall’art. 34 l. n. 833 del 1978, come il rifiuto del paziente di sottoporsi alle cure.

Cassazione penale sez. IV, 14/11/2007, n.10795

Tso e responsabilità professionale

In tema di responsabilità professionale, il medico specialista che, in qualità di destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del proprio assistito, prescriva a quest’ultimo trattamenti terapeutici insufficienti alla cura della sua patologia, non sottoponga il paziente a visite di controllo e non richieda il TSO in caso di necessità, è responsabile, a titolo di colpa, dell’omicidio commesso dal paziente, avendo posto in essere, con la sua condotta, le condizioni positive dell’evento lesivo, che aveva l’obbligo giuridico di impedire.

Tribunale Bologna, 27/01/2006

Tso: controversia relativa alla convalida dell’ordine

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla convalida dell’ordine che dispone il trattamento sanitario obbligatorio, in quanto la posizione soggettiva in cui si trova il destinatario del provvedimento che dispone il T.s.o. non ha natura di interesse legittimo ma di diritto soggettivo pieno, non suscettibile di affievolimento a fronte del potere riconosciuto all’autorità amministrativa.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 27/11/2006, n.6022

Tso: omicidio colposo

Risponde di omicidio colposo il medico curante, e direttore di casa di cura psichiatrica, che abbia cagionato il suicidio di una paziente, ricoverata volontariamente presso la struttura sanitaria per sindrome depressivo psicotica, consentendo che la stessa uscisse dalla clinica accompagnata da una assistente volontaria non qualificata, e omettendo di fornire all’accompagnatrice medesima informazioni sui pregressi tentativi di suicidio della paziente.

(Nel caso di specie la S.C. ha chiarito che è irrilevante, ad escludere la responsabilità dello psichiatra, il fatto che la l. n. 180 del 1978 non consenta al medico di impedire l’uscita dalla clinica di paziente non sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Posto che la coercizione del malato può ammettersi solo in caso di t.s.o., sussiste comunque l’addebito per le modalità di affidamento della paziente all’assistente volontaria, non qualificata nè adeguatamente informata).

Cassazione penale sez. IV, 06/11/2003, n.10430