Esame di stato superiori: ultime sentenze

Diploma di maturità; divieto di utilizzare durante le prove scritte telefoni cellulari a pena di esclusione; diploma di durata triennale rilasciato da istituto professionale e diploma di istruzione secondaria superiore.

Rendimento del candidato

I requisiti richiesti dall’art. 3 d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, ai fini della qualifica di candidato esterno negli esami di Stato (conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), possono configurarsi in concreto solo alternativamente e non cumulativamente stante la loro oggettiva eterogeneità; inoltre, alcuna norma impone che gli esami di Stato, da parte dei candidati esterni, debbano essere svolti presso la stessa scuola di appartenenza, cioè presso quella che avevano frequentato prima di ritirarsi dalle lezioni, potendo invece scegliere di partecipare alle prove da espletarsi anche presso un diverso Istituto scolastico; comunque, spetta al Consiglio di classe di esprimere le proprie valutazioni circa il rendimento del candidato nel corso dell’esame di ammissione previsto per i candidati esterni, e non alla Commissione esaminatrice che è invece chiamata a verificare la preparazione dei maturandi a seguito delle prescritte prove.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 14/10/2004, n.1930

Esame di Stato e uso del cellulare

L’art. 12, comma 5, o.m. n. 37 del 2014 fa divieto ai candidati negli esami di Stato delle scuole superiori (Liceo) di utilizzare durante l’effettuazione delle prove scritte telefoni cellulari di qualsiasi tipo, a pena di “esclusione da tutte le prove”. Tale misura espulsiva, una volta applicata, è assorbente e preclude in radice l’accesso del candidato alla valutazione delle prove, con conseguente legittimità della mancata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, delle prove svolte dal candidato precedenti a quella illegittimamente svolta con l’ausilio del cellulare.

La Commissione esaminatrice ha cioè omesso legittimamente la propria valutazione sui tre elaborati che la parte ricorrente aveva completato nel corso della terza prova scritta, ostando a tale valutazione il mancato completamento del quarto elaborato (quello che lo studente aveva tentato di completare con l’ausilio del telefono cellulare) e la conseguente esclusione dalle prove.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 04/04/2017, n.515

Diniego di ammissione all’esame di Stato

Il diniego di ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo della scuola secondaria superiore è atto autonomamente lesivo e idoneo a escludere qualsiasi interesse alla decisione in merito all’illegittimità del precedente provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica. Il ricorso originario va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/11/2016, n.2022

Diploma di istruzione secondaria superiore

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego, il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o anche biennale) non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti, in particolare, dall’art. 195, comma 2 cit., tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, ma non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi previsti dall’art. 191, comma 6, d.lgs. n. 297/1994 cit..

Consiglio di Stato sez. VI, 18/10/2016, n.4360

Ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego

Consiglio di Stato sez. V, 09/10/2013, n.4961

Corso di studio d’istruzione secondaria superiore

Consiglio di Stato sez. V, 03/02/2015, n.507

Diploma di durata triennale rilasciato da istituto professionale

Consiglio di Stato sez. V, 08/06/2015, n.2804

Esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore

