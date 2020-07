Concorso carabinieri: ultime sentenze

Reclutamento di personale nell’Arma; concorsi per esami e titoli; valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso; visita psico -fisio -attitudinale; esclusione dal concorso.

L’art. 1 l. 13 dicembre 1986 n. 874 e il codice per le pari opportunità, d.lg. 11 aprile 2006 n. 198, nella parte in cui consentono la deroga al divieto di non discriminazione fondata sull’altezza per l’accesso ai pubblici impieghi, non appaiono in contrasto con i parametri di matrice costituzionale, atteso che i casi in cui può operare tale indice di selezione sono limitati alle sole ipotesi particolari individuate con l’apposito d.P.C.M. e legate alle particolari mansioni e funzioni inevitabilmente connesse allo svolgimento dei compiti della difesa nazionale, oltre che quelli, nel caso delle Forze di polizia ad ordinamento militare, quale l’Arma dei Carabinieri, di sicurezza ed ordine pubblico, in cui la prestanza fisica è dote senz’altro indispensabile.

A tanto consegue che la previsione del bando di concorso e più a monte del d.P.C.M. n. 411 del 1987 non è manifestamente illogica, nella parte in cui prevede l’accertamento della sussistenza di particolari requisiti fisici, sotto il profilo dell’altezza degli aspiranti al ruolo di Ufficiali nell’Arma dei Carabinieri, precludendo l’ingresso a quei soggetti che, seppure in possesso di requisiti fisici definibili normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, non possono essere ritenuti compatibili con lo svolgimento di specifica attività nell’ambito della forza di polizia armata, che si differenzia, sotto questo profilo, dalle altre forze armate; né si perpetua alcuna disparità di trattamento tra categorie di militari, atteso che ben può essere richiesto requisito ulteriore per l’accesso al ruolo di Ufficiale dell’Arma, rispetto a quello di sottufficiale, in relazione alle differenti funzioni e mansioni connesse ai due diversi ” status “.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 19/02/2008, n.1507

Esclusione dal concorso per deficit visivo

In presenza di una clausola del bando di concorso indetto per l’arruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri che, con riguardo al requisito della c.d. “acutezza visiva“, richiede che l’aspirante possegga un visus naturale non inferiore a soglie predeterminate, senza che sia possibile la correzione con lenti, l’esclusione del concorrente affetto da un deficit visivo più grave di quello consentito, e comunque di un visus naturale inferiore a quello richiesto, integra un atto non solo legittimo, ma totalmente vincolato per l’Amministrazione.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 04/08/2011, n.530

Quando l’esclusione dal concorso è illegittima?

È illegittima l’esclusione da un concorso per arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in ragione dell’inidoneità fisica del candidato per la presenza di un tatuaggio, atteso che la Commissione medica non può fondare il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona scoperta del corpo, ma deve darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la figura del candidato risulti deturpata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle possa attribuirsi allo stesso una personalità abnorme.

Consiglio di Stato sez. II, 04/09/2012, n.4837

Carabinieri: motivazione del giudizio di esclusione

Nei concorsi per il reclutamento di personale nell’Arma dei Carabinieri il giudizio di esclusione di un concorrente relativo alla presenza sul corpo di tatuaggi va espresso a seguito di istruttoria ed essere motivato in ordine alla visibilità degli stessi in riferimento l’ubicazione del tatuaggio e la sua effettiva consistenza.

Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2020, n.1962

L’idoneità a prestare servizio in una forza armata

L’arma dei Carabinieri oltre che Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare è anche una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; quindi l’idoneità attitudinale a prestare servizio in una forza armata non rappresenta elemento decisivo all’ottenimento dello stesso giudizio per l’Arma dei Carabinieri.

Consiglio di Stato sez. IV, 25/02/2020, n.1402

Concorso Carabinieri: visita psico -fisio -attitudinale

Le condizioni psico -fisiche rilevanti per il reclutamento presso l’arma dei Carabinieri sono e restano unicamente quelle verificate al momento della visita psico -fisio -attitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi.

Ne discende che, almeno di regola, è escluso che l’organo giurisdizionale possa ‘surrogare’, attraverso una propria verificazione tecnica, gli accertamenti ritualmente compiuti dall’Amministrazione tramite le strutture all’uopo preposte (nel caso di specie, l’istante non aveva fornito neanche un principio di prova dell’asserita erroneità della misurazione eseguita in sede concorsuale, quale sarebbe stata, ad esempio, la vetustà o inadeguatezza dell’apparecchiatura impiegata, limitandosi a supportare il proprio assunto col richiamo ad altre misurazioni, eseguite sia prima che dopo quella per cui era causa, dalle quali sarebbe risultata una statura superiore e rientrante nel limite stabilito dal bando; trattasi però di rilievi per nulla dirimenti, atteso che la statura è un dato notoriamente soggetto a minime variazioni, in dipendenza di svariate condizioni -esercizio fisico, situazioni di salute, finanche dati connessi alle stagioni ed all’orario del giorno -, di modo che in alcun modo può dirsi dimostrata, neanche a livello indiziario, la fallacia della misurazione eseguita in occasione del concorso).

Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2016, n.3463

Le procedure di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri

Le norme di riferimento – che guidano le procedure relative allo stato e all’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri – sono contenute nel d.lgs. 12 maggio 1995 n. 198, il cui art. 38 comma 4, prevede che “l’avanzamento a scelta per esami dei marescialli avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministero della Difesa”.

Detta disposizione trova conferma nel comma 16 dell’art. 30, d.lgs. n. 83/2001, il quale dispone che, con decreto del Ministro della Difesa, sono apportate disposizioni integrative e correttive delle disposizioni attuative dell’art. 38 citato, relative alla procedura di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi in due prove di esame scritte. Queste disposizioni, successive al d.P.R. n. 487/1994, indicano che il legislatore ha inteso configurare la procedura di avanzamento a scelta per esami come una forma speciale di avanzamento, segnata da una sua obiettiva peculiarità rispetto ai criteri indicati dal d.P.R. n. 487/1994. Tale procedura trova ora la propria disciplina nel d.m. 12 giugno 2007.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 10/12/2018, n.11916

Arruolamento Carabinieri: l’idoneità psico-attitudinale

Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale o, come nel caso di specie, attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto.

Pertanto, l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/02/2009, n.1293

Nel concorso per l’ammissione alla ferma quadriennale nell’Arma dei Carabinieri, la commissione esprime un giudizio strettamente tecnico, governato da regole di indagine e da metodi di valutazione ad esso peculiari, nei cui confronti il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla disamina dei presupposti oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 20/03/2008, n.211

Accertamento della sussistenza di particolari requisiti fisici

Non è manifestamente illogica la previsione dell’accertamento della sussistenza di particolari requisiti fisici, sotto il profilo dell’altezza degli aspiranti al ruolo di Ufficiali nell’Arma dei Carabinieri, precludendo l’ingresso a quei soggetti che, seppure in possesso dei requisiti fisici definibili normali e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, non possono essere ritenuti compatibili con lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito di forza di polizia armata.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/11/2007, n.10878

Giudizio espresso dalla Commissione: sindacabilità in sede giurisdizionale

L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/06/2006, n.4279

Esclusione dalla procedura selettiva per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri

Laddove nel giudizio impugnato, seppur sinteticamente espresso, sia possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione di idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri, si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/06/2010, n.15706