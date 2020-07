Parco pubblico: ultime sentenze

Aree comprese in una zona destinata in base al piano regolatore generale a parco pubblico con vincolo archeologico; giochi e altalene; piano di attuazione ad iniziativa privata.

Espropriazione per pubblico interesse

In tema di indennità di espropriazione, non sussiste il requisito dell’edificabilità di fatto per l’area, facente parte di più vasto comparto destinato dal piano regolatore a zona residenziale di espansione, che sia stata destinata da un piano di attuazione ad iniziativa privata a parco pubblico, previa concentrazione (o trasferimento) su altra area del medesimo comparto della volumetria edificatoria, in modo che tutti i comproprietari, per la quale, in conseguenza della perequazione da essi stessi predisposta ed approvata dalle autorità territoriali, abbiano potuto beneficiare pro-quota dell’accrescimento delle potenzialità edificatorie a compensazione della perdita subita.

In questo caso, infatti, la perdita della volumetria edificabile non dipende dall’imposizione di un vincolo preordinato all’espropriazione, ma è conseguenza di una convenzione privatistica (e non dell’espropriazione), che sottrae al terreno l’edificabilità di fatto, attraverso un meccanismo che consente comunque di spalmarla su altri terreni del comparto o della comunione, perciò incrementandone proporzionalmente il valore; sicché il tenerne conto nuovamente nella stima dell’indennità di esproprio, si tradurrebbe in un indebito beneficio per il proprietario cui consentirebbe di mantenere (ed utilizzare) il bene non espropriato (la volumetria edificabile) e di ottenerne nel contempo l’equivalente monetario.

Vincolo paesaggistico e parco pubblico

L’art. 5 l. 23 luglio 1985 n. 372, nell’autorizzare l’ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l’acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, non ha imposto direttamente sulle stesse un vincolo paesaggistico incompatibile con ogni tipo di edificabilità; pertanto, essendo decaduto il vincolo di piano regolatore (destinazione a parco pubblico) preordinato all’esproprio, l’indennità di espropriazione va determinata sulla base del criterio della cosiddetta edificabilità di fatto, dovendosi fare riferimento, in mancanza di disciplina urbanistica, alla norma di salvaguardia di cui all’art. 4, comma ultimo, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (applicabile “ratione temporis”) prevista per i comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali.

L’esame delle caratteristiche obbiettive delle aree espropriate ne esclude, peraltro, la natura edificabile, sia perché della stessa non è sintomatica la presenza all’epoca del decreto di esproprio di opere di urbanizzazione (rete viaria, elettrica, idrica e fognaria), atteso che dette opere si rinvengono anche in zone espressamente destinate dagli strumenti urbanistici esclusivamente ad utilizzazioni agricole, sia perché il vincolo paesistico (non avente natura espropriativa) imposto sulle aree ai sensi del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. in legge, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1985 n. 431, è incompatibile con la vocazione edificatoria.

La destinazione di un fondo a parco pubblico

La destinazione di un fondo a parco pubblico, con norma che consente interventi edificatori limitati senza escluderne la realizzabilità da parte di privati, deve essere qualificata come vincolo conformativo e non espropriativo.

Parco pubblico: opere di manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione delle panchine installate all’interno di un parco, la cura dei giochi ivi insistenti, nonché il controllo e l’aggiustamento della rete metallica di protezione delle strutture destinate ad accogliere gli animali rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria di un parco pubblico, come tali incombenti sul concessionario al quale l’amministrazione ne abbia affidato la custodia e gestione.

Zona destinata a parco pubblico con vincolo archeologico

L’imposta di registro non è dovuta con riferimento ad aree comprese in una zona destinata in base al piano regolatore generale a parco pubblico con vincolo archeologico, poiché tali aree sono sottoposte ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione sicché non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e restano sottratte al regime fiscale dei suoli edificabili.

Atti osceni in un parco pubblico frequentato da minori

Un parco pubblico, peraltro attrezzato con giochi e altalene, è un luogo abitualmente frequentato dai minori, locuzione che indica non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico; pertanto, il compimento di atti osceni in tale luogo integra il reato di cui all’art. 527 c.p.

Interesse pubblico alla creazione di un’area verde

E’ ancora più pregnante l’obbligo motivazionale, ove il bene vincolato viene smembrato (con la separazione della Villa dal parco circostante), e una parte (il parco) viene aggregato, per effetto dell’esproprio, a un bene estraneo quanto a caratteristiche e di minor pregio.

Dunque, non si tratta soltanto di giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico alla creazione di un’area verde attrezzata aperta alla collettività rispetto all’interesse privato alla fruizione esclusiva del parco, quanto anche e piuttosto di giustificarne la prevalenza rispetto all’interesse, sia pubblico ma anche del privato, alla conservazione del bene vincolato nella sua unitarietà, a conservare cioè la Villa unita al parco, così come sin dall’origine progettata e realizzata (nel caso di specie, si è ritenuto non spiegato il perché l’interesse alla creazione di un parco pubblico sia da ritenere prevalente rispetto a quello a non lasciare Villa Menegozzi monca di una sua parte essenziale, con conseguente depauperamento del suo valore culturale ed economico).

Trasferimento al patrimonio comunale dei beni confiscati

I beni confiscati trasferiti al patrimonio comunale possono essere utilizzati unicamente per fini istituzionali o sociali. Se l’ente non utilizza direttamente il bene immobile, può provvedere all’assegnazione in concessione a titolo gratuito, scegliendo il beneficiario tra le categorie ammesse dalla legge, con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e quindi mediante un procedimento di evidenza pubblica che stabilisca, in particolare, i requisiti dei candidati e i criteri della selezione (nel caso di specie, nonostante l’Agenzia del Demanio avesse indicato espressamente nell’originario provvedimento di trasferimento l’utilizzo per finalità sociale — e in particolare per essere adibito a parco pubblico — il fondo in questione è risultato impiegato per fini essenzialmente produttivi e non per la finalità prescritta, al contempo l’assegnazione della concessione è avvenuta direttamente, sicché il relativo provvedimento di assegnazione è stato dichiarato illegittimo).

Parco pubblico: installazione container, roulotte e camper

L’installazione in parco pubblico urbano di container, roulotte e camper non effettivamente destinati alla circolazione costituisce modificazione rilevante dell’assetto territoriale, a meno che detti manufatti non abbiano dimensioni effettivamente insignificanti.

Parco pubblico: l’obbligo di controllare e custodire l’animale

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.

(Fattispecie relativa ad aggressione da parte di un cane ai danni di un minore, all’interno di un’area per cani in un parco pubblico, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane per non aver mantenuto un costante controllo visivo dell’animale tenendo a portata di mano la museruola, in violazione di quanto disposto dal “Decalogo aree cani” adottato dalla regione Lombardia).

Vincolo espropriativo per la realizzazione di un parco pubblico

Non è corretto imporre su una area ancora libera un vincolo espropriativo per la realizzazione di un parco pubblico (che di per sé presupporrebbe una specifica valutazione costi-benefici e un’analisi complessiva riguardante tutte le analoghe strutture esistenti e le altre aree a standard previste nel piano dei servizi) al solo scopo di attendere gli sviluppi della situazione relativa al trasferimento dell’azienda.

Divieto di accesso ai cani in un parco pubblico: illegittimità dell’ordinanza

È illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco vieta l’accesso dei cani ad un parco pubblico motivando il provvedimento con la “la presenza degli escrementi”. Lo precisa il Tar Toscana che ha accolto il ricorso proposto da un’associazione animalista contro il provvedimento adottato dal primo cittadino di un comune nell’aretino per violazione dei presupposti previsti dall’articolo 50, comma 5, del Dlgs 267/2000.

Nel caso di specie, infatti, non sussiste quel grave pericolo per l’igiene e/o la salute pubblica che giustifica il potere extra ordinem del sindaco. In sostanza, afferma il Tar, imporre un divieto di tale portata per la presenza di escrementi canini in ambito urbano comunale non è una condizione tale da mettere in pericolo la salubrità pubblica.

