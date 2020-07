Diffamazione aggravata: ultime sentenze

Diritto di critica o di cronaca; sviata rappresentazione della vicenda; responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata di un giornalista; bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero.

Diffamazione aggravata

Sussiste l’ipotesi di diffamazione aggravata nel caso di ingiustificato addebito, mosso alla persona offesa sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda, di intrattenere una relazione extra-coniugale con un altro uomo, elemento intrinsecamente idoneo a vulnerare non l’opinione che la persona offesa ha di sé, bensì, oggettivamente, l’apprezzamento da parte della storicizzata comunità di riferimento del complesso dei valori e delle qualità che la vittima esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell’altrui reputazione, che integra il delitto di diffamazione.

Cassazione penale sez. VI, 05/02/2020, n.13564

Diffamazione aggravata su blog

Deve ritenersi sussistente la penale responsabilità dell’imputato per il reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità (un blog creato sul web) in quanto la condotta realizzata in tal modo è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (e tuttavia non può dirsi posta in essere col mezzo della stampa, non essendo il blog destinato ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico).

Tribunale Torino sez. VI, 14/02/2019, n.5009

La scriminante dell’esercizio del diritto di critica

La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata di un giornalista che aveva omesso l’esame degli atti giudiziari criticati e si era affidato per la comprensione degli stessi, affermandosi sprovvisto della necessaria competenza tecnica, al legale del soggetto destinatario degli atti stessi e interessato a rappresentare in modo a sé favorevole i fatti processuali).

Cassazione penale sez. V, 04/11/2019, n.50189

Diffamazione aggravata e risarcimento del danno

Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, deducendo il vizio di incompetenza per materia, la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, emessa – dopo l’apertura del dibattimento, ma prima di procedere all’assunzione delle prove – dal giudice di pace, previa attribuzione al fatto di un’erronea qualificazione giuridica rientrante nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luogo di diffamazione aggravata).

(In motivazione, la s.e. ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima dell’istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l’art. 651 bis c.p.p. riserva alle pronunce emesse “in seguito a dibattimento”).

Cassazione penale sez. V, 15/12/2015, n.7264

Reputazione e libera manifestazione del pensiero

L’inserimento in Internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma, c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa; ne deriva che anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica e di cronaca e quello all’onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni, la continenza delle espressioni usate e l’interesse pubblico le informazioni.

La valutazione di tale esimente presuppone un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost.; il necessario bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto.

Tribunale Milano sez. I, 03/12/2018, n.12110

Frasi pubblicate da terzi sul blog e mancata rimozione

In tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti di un terzo a commenti diffamatori. (Fattispecie in cui il “blogger” aveva mantenuto consapevolmente nel “blog” lo scritto offensivo di un terzo a commento di una lettera pubblicata dalla persona offesa fino all’oscuramento intimato dall’autorità giudiziaria ed eseguito dal “provider”).

Cassazione penale sez. V, 08/11/2018, n.12546

Diffusione di immagini o scritti per offendere un soggetto

L’utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a ledere il bene giuridico dell’onore nonché potenzialmente diretta “erga omnes”, pertanto integra il reato di diffamazione aggravata.

Tribunale Pavia sez. III, 14/03/2019, n.468

Divulgazione di notizie offensive dell’altrui reputazione

Integra il reato di diffamazione aggravata la divulgazione di notizie offensive dell’altrui reputazione su siti internet apparentemente riservati, come ad esempio i blog o siti destinati a una utenza limitata o specifica. Ad affermarlo è la Cassazione che, nel caso di specie, ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di una studentessa che accusava una ricercatrice, che l’aveva assistita nell’elaborazione della tesi, di avere poi copiato i risultati del suo lavoro utilizzandoli per uno scopo personale.

Per la Corte anche in tal caso vi è la possibilità di raggiungere una platea indeterminata di persone. Il concetto di mezzi di pubblicità di cui all’art. 595 comma 3 c.p., infatti, comprende tutti i sistemi di comunicazione e di diffusione, dai fax ai social media, che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie a un numero elevato di persone.

Cassazione penale sez. V, 23/01/2017, n.8482

Cronaca giudiziaria ed esclusione del reato di diffamazione

Nell’esercizio della cronaca giudiziaria il giornalista ha il dovere di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentiti sbilanciamenti favorevoli all’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare al lettore facili suggestioni (annullata, nella specie, la decisione della Corte d’appello che aveva condannato una giornalista per il reato di diffamazione aggravata poiché aveva pubblicato un articolo in cui, nel dare la notizia dell’esecuzione di un’ordinanza coercitiva eseguita nei confronti della querelante, offendeva la reputazione della stessa attribuendole «l’iniziativa di sfruttare come bestie giovani africani» e accusandola di essere una «schiavista»).

Cassazione penale sez. V, 23/01/2017, n.15587

Trasmissione televisiva e reato di diffamazione aggravata

In tema di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, non è configurabile la responsabilità colposa per l’omesso controllo, ex art. 30, comma quarto, l. n. 223 del 1990, nei confronti del soggetto delegato al controllo di una trasmissione televisiva, in quanto l’art. 30, comma terzo, l. n. 223 del 1990 sancisce detta responsabilità per i soggetti indicati al comma primo, tra i quali è compreso il soggetto delegato al controllo della trasmissione, solo nel caso in cui sia omesso il controllo necessario ad impedire i reati elencati nei commi 1 e 2, e cioè si tratti di trasmissioni a carattere osceno, pubblicazioni destinate all’infanzia o con contenuto impressionante o raccapricciante.

Pertanto, la responsabilità del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo.

Cassazione penale sez. V, 14/09/2016, n.2738