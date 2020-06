Campania: Ruotolo, ‘mio sostegno a De Luca è fake news’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Leggo con stupore le dichiarazioni che si susseguono da vari esponenti della politica napoletana circa un mio appoggio alla candidatura di Vincenzo De Luca alle prossime elezioni per il rinnovo della Regione Campania. Da qualche giorno in città si è aperto un dibattito nato da una fake news messa in rete da un sito locale”. Lo sottolinea il senatore del gruppo ,Sandro Ruotolo.