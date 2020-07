Matrimonio celebrato all’estero: ultime sentenze

Unione tra persone dello stesso sesso; trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di matrimonio celebrato all’estero; intrascrivibilità del matrimonio.

L’atto di matrimonio contratto all’estero

Non esiste nell’ordinamento italiano alcun impedimento alla trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di matrimonio contratto all’estero. Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è contrario all’ordine pubblico.

Non è previsto, nell’ordinamento italiano, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio “tempus regit actum”.

Tribunale Grosseto, 09/04/2014

L’intrascrivibilità delle unioni omosessuali

Allo stato dell’attuale normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 396 del 2000, come confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/03/2015, n.3912

Matrimonio celebrato all’estero e non trascritto in Italia

Ai sensi dell’art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.

Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario.

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2013, n.17620

Il matrimonio celebrato all’estero da cittadini stranieri

Ai fini della pronuncia di separazione in Italia, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95).

Tribunale Pisa, 24/03/2020, n.336

Matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero

Spetta all’autorità giudiziaria ordinaria e non già al giudice amministrativo conoscere della legittimità del provvedimento di annullamento della trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero disposto dal Prefetto in quanto la definizione della controversia comporta l’indefettibile esame, in via pregiudiziale, della validità di detto matrimonio, ritenuto inesistente per mancanza di un elemento essenziale, quale la diversità di genere della coppia, la cui valutazione incide sullo status delle persone ex art. 8, comma 2, c.p.a. .

Cassazione civile sez. un., 27/06/2018, n.16957

Matrimonio celebrato fra stranieri all’estero: separazione

Affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda sul vincolo matrimoniale, deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio dell’ultima residenza comune in Italia dei coniugi. Ricorrendone i presupposti, consegue l’accoglimento della chiesta pronuncia di separazione. Va precisato sul punto che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.

Tribunale Parma sez. I, 02/01/2017, n.7

Compatibilità con l’ordine pubblico interno italiano

È da ritenersi compatibile con l’ordine pubblico interno italiano il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pachistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, quindi, senza la contestuale presenza dei nubendi.

Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, n.15343

Matrimonio: quando è privo dei requisiti necessari per la trascrizione?

Ai sensi della vigente normativa nazionale, il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso è privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione.

Consiglio di Stato sez. III, 26/10/2015, n.4897

Matrimonio celebrato all’estero: l’annullamento della trascrizione

Il prefetto, nella sua qualità di organo territoriale del Governo, dispone di un potere di annullamento d’ufficio in via gerarchica e di intervento sostitutivo rispetto agli atti adottati dal sindaco, quale incaricato ex lege della tenuta dei registri dello stato civile.

È dunque legittimo il provvedimento con cui il prefetto dispone l’annullamento della trascrizione, nei registri dello stato civile del Comune, di un matrimonio celebrato all’estero fra due persone dello stesso sesso, poiché si tratta di una tipologia di matrimonio non prevista dall’ordinamento giuridico italiano.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 29/07/2015, n.878

La trascrizione del matrimonio fra stranieri dello stesso sesso

Ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 396/2000 è possibile la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero, ma solo tra cittadini stranieri in quanto, nel caso di cittadini italiani, la Corte di Cassazione ha già sancito l’intrascrivibilità del matrimonio celebrato all’estero fra persone (italiane) dello stesso sesso, motivandola però non con l’inesistenza o l’invalidità dell’atto, ma con la sua inidoneità a produrre effetti nell’ordinamento (Cass. n. 4184/2012).

Corte appello Napoli, 13/03/2015

Ufficiali dello stato civile e trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero

Gli ufficiali dello stato civile devono procedere alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero e contratto da cittadini stranieri residenti in Italia se l’atto è stato ritualmente tradotto e legalizzato dalle competenti autorità straniere; alla trascrizione non può essere attribuita solo una funzione riproduttiva, avendo essa natura e finalità pubblicitarie, il che rileva ai fini dell’opponibilità: ne deriva che i coniugi possono ottenere l’attribuzione del regime patrimoniale da essa prescelto, ai sensi e per gli effetti degli art. 30 l. n. 218 del 1995.

Tribunale Torino, 14/05/2009