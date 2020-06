Borrelli: “Con Regione Lombardia ho sempre lavorato bene”

Milano, 10 giu. (Adnkronos Salute) – ”Con la Regione Lombardia ho sempre lavorato bene”. Non ha dubbi il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel giudicare l’impegno della Lombardia guidata da Attilio Fontana nel contrastare la diffusione del coronavirus dopo che inchieste e accuse sono piovute addosso alla Regione. ”Di queste non parlo – dice all’Adnkronos – ma se la Lombardia si è trovata in difficoltà, non si può non notare come le sue strutture siano state colpite oggettivamente da un numero elevatissimo di contagi”.