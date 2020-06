Coronavirus: curato con anti-colite, nel Milanese ‘primo caso al mondo’

Milano, 10 giu. (Adnkronos Salute) – Dall’anticorpo monoclonale infliximab, utilizzato per il trattamento di malattie infiammatorie croniche intestinali come il Crohn e la colite ulcerosa, arriva una nuova speranza contro il coronavirus Sars-CoV-2. “Un paziente curato con infliximab per una colite ulcerosa associata a Covid-19 ha riportato in pochi giorni miglioramenti al quadro polmonare”, annuncia l’Asst Rhodense che parla del “primo caso al mondo”.