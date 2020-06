D’Amato (Lazio), ‘111 casi e 5 decessi legati a focolaio S.Raffaele’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) – Il focolaio dell’Irccs S.Raffaele Pisana “raggiunge un totale di 111 casi positivi e 5 decessi correlati. Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché sono situazioni che possono ripresentarsi”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.