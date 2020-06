Fase 3: Consumatori Associati, ‘azioni a tutela vittime Covid, chi ha responsabilità paghi’ (2)

(Adnkronos) – All’incontro oltre l’avvocato Ernesto Fiorillo, parteciperà il magistrato Angelo Giorgianni, “ormai noto anche a livello internazionale per le sue battaglie per dare voce alla Scienza “Eretica” e fondatore, insieme a scienziati e liberi pensatori dell’Eretico, un’organizzazione sovranazionale ed una piattaforma che ha portato avanti posizioni scientifiche boicottate dalla ‘scientocrazia’ ufficiale, in ambito socio sanitario per affrontare il Covid 19, e l’avvocato Mario Naselli che coordina il Team interdisciplinare di professionisti che ha studiato tutti gli aspetti del Covid 19”, si legge in una nota. “Noi vogliamo – prosegue Fiorillo – che chi, tra istituzioni, nazionali o regionali, istituti sanitari, case di riposo e altri soggetti, che potevano incidere sulla vita o la morte delle persone a Messina, come nel resto d’Italia, durante il periodo più complicato della pandemia, si prendano le loro responsabilità. Chiederemo giustizia per tutte le morti in Italia da Covid 19, laddove esistano indizi che giustifichino che il decesso sia stato dovuto a superficialità, provvedimenti non presi o non rispettati.