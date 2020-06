Pmi e Kpmg, in 2019 495 mln di mancate entrate per erario da sigarette illecite

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Nel 2019, in Italia la quota totale di prodotto illecito si è attestata al 3,9% del consumo totale nazionale, pari a 2,6 miliardi di sigarette. Le mancate entrate per l’erario rimangono significative anche per il 2019, circa 495 milioni di euro. Campania e Friuli Venezia Giulia le regioni in Italia con il consumo più alto di sigarette illecite. E’ quanto emerge dal rapporto realizzato dalla società di consulenza Kpmg con il contributo di Philip Morris International che evidenzia l’impatto e i costi economici associati al fenomeno, in Italia e in Unione Europea, con riferimento all’anno 2019.