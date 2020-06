I 100 borghi del cuore di Siviaggia, Italiaonline sbarca su Alexa

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma 18 giu. (Adnkronos) – “Alexa, apri cento borghi”, “Alexa, chiedi a cento borghi dove posso andare oggi” oppure “Alexa, chiedi a cento borghi informazioni su un borgo nel Lazio”. In giro per l’Italia attraverso 100 tra i suoi borghi più rappresentativi grazie a I 100 borghi del cuore, serie in podcast che esplora le bellezze nascoste nel nostro territorio, scelte da SiViaggia, il verticale di Italiaonline dedicato ai viaggi: una Skill presente nello Skill Store Amazon (amazon.it/skills) e attivabile su Echo Auto e su tutti i dispositivi Echo di Amazon.