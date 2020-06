Coronavirus: Gori, ‘su mancata zona rossa responsabili sia governo che Regione Lombardia’

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – “Dal momento in cui l’Iss ha posto il problema di istituire una zona rossa a Nembro e Alzano al momento in cui il governo ha deciso di istituire la zona arancione in tutta la Lombardia è stato di cinque giorni. In quei giorni c’è stato un dibattito, un rimpallo di responsabilità fra governo e Regione. Per me hanno responsabilità entrambe, perché nessuno ha avuto il coraggio di prendere quella decisione”. Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a un evento organizzato dallo studio legale Bnc e trasmesso in streaming.