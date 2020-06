Ance Veneto: “Vanno rivisti criteri zone sismiche”

Padova, 19 giu. (Adnkronos) – Il Presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, sul tema del sisma bonus si pone una domanda: “perché una abitazione in zona 4 che magari richiede interventi urgenti non può ottenere la detrazione del 110% ed una in zona 3 ne accede con facilità trovandosi magari in una situazione migliore?” La risposta è semplice per il presidente di Ance Veneto: “questo perché la mappa delle zone a rischio sismico va rivista. Oggi non è garanzia di sicurezza in quanto rimangono esclusi dagli incentivi circa 165 Comuni su 563. E un numero importante perché questo significa che si saranno ampie zone del territorio che faticheranno ad adeguarsi in termini di sicurezza rimanendo a rischio”.