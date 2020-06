Fase 2: Fontana, ‘non farci prendere da numeri contagi, preoccupati in giusta misura’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – “Le cose stanno andando nella giusta direzione. Sono convinto che stiamo risolvendo ogni problema e che non dobbiamo farci prendere troppo dai numeri dei contagi. Il professor Remuzzi ha spiegato che c’è una differenza tra i malati e gli scarsamente infetti”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana interviene sulla situazione contagi in Lombardia dove il numero i ricoveri da coronavirus e i pazienti presenti in terapia intensiva.