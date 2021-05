Minaccia di morte: ultime sentenze

Entità del turbamento psichico determinato dall’atto intimidatorio sulla vittima; criteri per l’accertamento della capacità intimidatoria della condotta; espressioni minacciose pronunciate in assenza della persona offesa.

Minaccia: contestazione dell’aggravante

In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all’art. 612, comma 2, c.p., qualora nell’imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma.

(Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell’aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa).

Cassazione penale sez. V, 14/07/2020, n.25222

Minaccia: valutazione della gravità

In ordine alla gravità della minaccia, ciò che rileva è l’entità del turbamento psichico determinato dall’atto intimidatorio sulla vittima, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali proferite, ma anche al contesto in cui le stesse si collocano. Non occorre, altresì, che la minaccia di morte sia circostanziata, ben potendo, nonostante sia stata pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, tenuto conto delle personalità del soggetto agente e passivo del reato.

Corte appello Taranto, 22/01/2020, n.60

Minaccia di morte al fratello e revoca della licenza del porto di fucile

Risulta del tutto ragionevole l’adozione di misure volte ad impedire l’utilizzo di armi a soggetti che si siano resi responsabili di comportamenti violenti o anche, pur in mancanza di episodi di violenza specifici, in presenza di circostanze che testimonino di un carattere poco tranquillo ed aggressivo.

Nella fattispecie, dai complessivi elementi informativi emergeva un quadro di relazioni familiari indicante il concreto rischio di un abuso nell’utilizzo delle armi, a seguito della segnalazione dell’intervenuta denuncia/querela dell’interessato da parte di un fratello per il delitto di minacce (in particolare per la minaccia di morte); un soggetto capace di minacciare il fratello, quale che ne sia il mezzo e il grado, potrebbe, anche in via del tutto ipotetica, abusare delle armi, a fronte di ulteriori episodi di violenza alla persona.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 17/06/2019, n.408

Percosse e minaccia di morte con un coltello

Uno stalker va collocato nella categoria dei soggetti contemplati dall’art. 4, comma 1, lettera i) ter del d.lgs. 159/2011 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) della l. 161/2017 in relazione alla presenza di una pericolosità sociale intensa ed attuale che mette in pericolo, a causa della manifestazioni di violenza, la sicurezza pubblica e primariamente quella della sua ex compagna (nella specie parte offesa del procedimento di atti persecutori), ne consegue che allo stesso va applicata la misura di sorveglianza speciale per pericolosità sociale di cui all’art. 6 d.lgs. 159/2011 anche in assenza di condanna in primo grado, posto che in diverse occasioni ha mostrato un’indole violenta e prevaricatrice nei confronti dell’ex compagna (sia durante la convivenza che dopo la rottura della stessa) caratterizzata da un crescendo di brutalità partendo dalle percosse fino ad arrivare alla minaccia di morte con un coltello, nonché aggressioni sessuali (nella specie: si trattava di un filippino di 24 anni agli arresti domiciliari dopo un periodo in carcere per violenza sessuale e poi accusato di atti persecutori sempre nei confronti dell’ex compagna).

Tribunale Milano, 09/10/2018

Minaccia grave: capacità intimidatoria della condotta

In tema di minaccia grave, la capacità intimidatoria della condotta deve essere accertata in maniera rigorosa sulla base di un metro di valutazione di carattere medio con la valutazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. (Nel caso di specie, si trattava della minaccia nei confronti del fratello per questioni ereditarie che generavano il comportamento minaccioso nei confronti di chi secondo l’imputato gli stava rubando l’eredità e pertanto seppure nelle espressioni vi era una minaccia di morte e di andar via non era tale da potersi considerare minaccia grave).

Tribunale Napoli sez. I, 27/06/2018, n.5087

Reato di minaccia: configurabilità

Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest’ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell’agente di produrre l’effetto intimidatorio.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall’imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest’ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato).

Cassazione penale sez. V, 01/03/2017, n.38387

Quando è esclusa gravità di una minaccia di morte

Il mezzo utilizzato (nella specie, il telefono) e la distanza non sono elementi in grado di escludere l’aggravante della gravità di una minaccia di morte.

Cassazione penale sez. V, 10/02/2017, n.32368

Revoca della licenza di porto d’armi a chi minaccia di morte

È legittima la revoca della licenza di porto d’armi disposta nei confronti di persona che, oltre ad aver proferito minacce di morte, si accompagnava assiduamente con soggetti sottoposti a misure di prevenzione e deteneva abusivamente munizioni presso la sua abitazione.

Consiglio di Stato sez. III, 10/08/2016, n.3602

Quadro indiziario sulla pericolosità

Ai fini del diniego della licenza di porto d’armi, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non si richiede un oggettivo ed un accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto, in considerazione della sua complessiva condotta, non dia affidamento di non abusarne, con la conseguenza che dovrà ritenersi legittimo, anche se non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge, il diniego di rilascio del porto di fucile in base al motivato convincimento amministrativo circa la prevedibilità dell’abuso, anche in mancanza di accertamento in sede penale, trattandosi di cautela posta a presidio delle superiori esigenze dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione del danno a terzi da indebito uso.

(Nella fattispecie, il Collegio valutava ragionevole il provvedimento di revoca impugnato, stante la gravità della minaccia di morte, per quanto risultante da una querela presentata contro il ricorrente poi rimessa, giudicata, da una parte, motivazione sufficiente a sostenere la ritenuta mancanza dell’affidamento circa il non abuso delle armi, dall’altra, circostanza tale da escludere in radice che l’Amministrazione abbia fatto un uso distorto della discrezionalità riservatale).

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 04/04/2016, n.361

La minaccia di morte con un coltello

La minaccia di morte con l’uso di un coltello integra la minaccia grave. (Nel caso di specie, l’imputata aveva minacciato con un coltello una volontaria di un’associazione “Lega Cane” per riottenere il cane che aveva dato in affidamento).

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 02/03/2016, n.411

Lite violenta e minaccia di morte

La minaccia di morte profferta a seguito di una lite violenta è da ritenersi grave integrando il reato previsto dal comma secondo dell’art. 612.

Tribunale Napoli sez. I, 04/05/2015, n.6495

Minaccia di morte proferita da un pluripregiudicato

In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico che l’atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo; pertanto, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato.

(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione a minaccia di morte proferita da un pluripregiudicato nei confronti di due militari).

Cassazione penale sez. V, 29/05/2015, n.44382

Buste contenenti proiettili: esplicita minaccia di morte

Integra l’ipotesi di minaccia la condotta dell’imputato che recapiti due buste contenenti dei proiettili, rappresentando un’esplicita minaccia di morte, a nulla rilevando l’assenza di indicazione del destinatario delle due buste recapitate a mano che arrivarono, comunque, ai destinatari.

Cassazione penale sez. V, 22/04/2014, n.46472

Minacciare di morte con una pistola

Risponde del reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, comma 2, c.p., l’imputato che, nel minacciare di morte per mezzo di una pistola la persona offesa, pur non mostrando l’arma, detenga comunque in casa delle armi e tale circostanza sia nota alla vittima.

Tribunale La Spezia, 31/10/2014, n.1015