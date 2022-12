Palpeggiamenti: ultime sentenze

Atti insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su una persona non consenziente; piacere sessuale del soggetto agente; costringimento psico-fisico idoneo a superare la resistenza della vittima e limitarne la libertà di autodeterminazione.

Baci, palpeggiamenti e complimenti nel corso di alcune visite a tre pazienti

Rientrano nella fattispecie di cui all’art. 609-bis, c.p. le condotte di un medico oculista che, nel corso di alcune visite, aveva dato dei baci sulle guance ad una paziente, aveva appoggiato la mano sulla cosca e sul seno di altra paziente e, infine, aveva palpeggiato le gambe e le spalle, con contestuali apprezzamenti sull’aspetto fisico, ad una terza paziente.

Cassazione penale sez. III, 31/05/2022, n.33628

Palpeggiamenti alla vittima e atti di autoerotismo

Integra il reato di violenza sessuale il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest’ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato a fronte di una condotta masturbatoria posta in essere contestualmente al palpeggiamento delle zone erogene della vittima e di altra culminata nell’eiaculazione sul corpo della stessa).

Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n.37916

Violenza sessuale: forma consumata e non tentata

Al fine della configurazione del reato di violenza sessuale è sufficiente, muovendo dalla formulazione dell’art. 609-bis c.p., che fa riferimento al mero atto sessuale e dalla ratio incriminatrice volta a tutelare la autodeterminazione del soggetto relativamente alla propria sfera sessuale, il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale. A ciò consegue che il tentativo è ipotizzabile o quando manchi un contatto fisico tra l’autore del reato e la persona purché sia ravvisabile l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, oppure quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l’agente non riesca a toccare la parte corporea presa di mira.

Integra la forma consumata e non tentata la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime del corpo della vittima o su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo incompleto, essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica (nella specie, è stata ritenuta sussistente la forma consumata, atteso che la condotta si era estrinsecata nel palpeggiamento del seno nel corso dell’aggressione fisica subita dalla vittima).

Cassazione penale sez. III, 15/03/2022, n.11624

Atteggiamento tenuto dalla vittima

In tema di violenza sessuale, il fatto che la vittima di palpeggiamenti e strusciamenti da parte del prevenuto non abbia reagito in maniera ferma e plateale, ma si sia limitata ad occhiatacce innervosite e segnali di dissenso, non può in alcun modo far desumere che la stessa fosse consenziente ad avere atteggiamenti sessualmente espliciti e direzionati con il prevenuto, soggetto a lei sconosciuto, molto più anziano di lei e per di più nel mentre la p.o. stava svolgendo il proprio lavoro di cameriera nel ricevimento in cui il prevenuto era ospite.

Corte appello Ancona, 20/01/2022, n.2056

Violenza sessuale: elemento oggettivo

In tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (confermata, nella specie, la condanna per l’imputato che, all’interno di una discoteca, aveva più volte palpeggiato il sedere della vittima).

Cassazione penale sez. III, 19/11/2021, n.1559

Violenza sessuale: gesto repentino ed improvviso

Rientra nella sfera della violenza sessuale, la condotta dell’imputato che abbia sorpreso la p.o. con un gesto repentino ed improvviso . mettendola nella condizione di non potersi opporre o resistere, attingendola con le proprie mani in una zona notoriamente erogena, quale le natiche, attuando una vera e propria intrusione fisica nella sfera sessuale della vittima. Infatti il palpeggiamento costituisce una tipica forma di invasione della sfera sessuale dal momento che, per la sua rapidità ed insidiosità, costringe la vittima a subire passivamente l’approccio non desiderato.

Tribunale Torino, 01/06/2021, n.785

Il palpeggiamento integra il reato di violenza sessuale?

Il palpeggiamento del seno, posto in essere con movimenti repentini, integra il reato di violenza sessuale, il cui elemento psicologico può essere desunto dalle modalità repentine e ripetute della condotta. Infatti, nel caso di un solo palpeggiamento potrebbe trattarsi di un gesto involontario, ma il ripeter il medesimo gesto, per di più accompagnato da commenti sull’avvenenza della p.o. evidenzia la volontarietà della condotta criminosa.

Tribunale Udine, 27/04/2021, n.455

Libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali

La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa. L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta.

Cassazione penale sez. III, 12/03/2021, n.13278

Reiterati palpeggiamenti

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo e insistito, diversi dall’abuso sessuale (nella specie, le avances dell’imputato, che si erano concretizzate in palpeggiamento dei glutei della persona offesa, erano senz’altro idonee a compromettere la sfera sessuale della stessa e ad appagare gli istinti erotici dell’imputato, a nulla rilevando che i toccamenti fossero stati di breve durata, assumendo piuttosto rilievo, anche dal punto di vista soggettivo, il fatto che si fosse trattato di gesti non occasionali ma reiterati).

Cassazione penale sez. III, 20/10/2020, n.9146

Violenza sessuale: quali atti?

Devono considerarsi atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invaderne la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione che può manifestarsi tramite violenza, minaccia, od abuso di autorità, o di inferiorità fisica o psichica. Tra tali atti possono ricomprendersi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su una persona non consenziente, come palpeggiamenti, sfregamenti, baci, che ben possono soddisfare o stimolare il piacere sessuale del soggetto agente.

Tribunale Taranto sez. II, 29/01/2020, n.1889

Palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime

Integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (condanna per l’imputato che aveva costretto la vittima a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiarla sulle natiche prima di appoggiarsi con violenza sul suo corpo).

Cassazione penale sez. III, 18/05/2018, n.49182

Avances sessuali

La minaccia di un funzionario dell’ufficio di non rilasciare il certificato di abitabilità di un immobile se la vittima non avesse acconsentito ai palpeggiamenti configura il reato di tentata concussione qualora egli non riesca nel proprio intento.

Cassazione penale sez. VI, 15/02/2018, n.11369

Palpeggiamento del seno

Il palpeggiamento del seno, e, in genere, i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti nelle parti intime della vittima, senza il consenso della medesima, sebbene fulminei e al di sopra dei vestiti, integrano gli estremi del reato di violenza sessuale, in quanto sono atti diretti a mettere in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sfera sessuale.

Tribunale Taranto sez. I, 21/07/2017, n.1550

Palpeggiamento dei glutei

In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609 -bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (fattispecie di palpeggiamenti sui glutei della vittima).

Cassazione penale sez. III, 02/02/2017, n.15245

Palpeggiamenti attraverso i vestiti

I palpeggiamenti, anche se avvenuti attraverso le vesti, assurgono ad atto sessuale e non a mero tentativo, tanto più se, come nella specie, gli indumenti indossati dalla vittima consistevano solamente in un leggero costume da bagno.

Cassazione penale sez. III, 03/02/2017, n.45531

L’impulso sessuale dell’agente

La nozione di atto sessuale comprende tutti gli atti che esprimono l’impulso sessuale del soggetto attivo e che invadono la sfera sessuale del soggetto passivo, inclusi toccamenti, palpeggiamenti, e sfregamenti delle parti intime, senza che, ai fini della consumazione del reato, sia necessario il conseguimento della soddisfazione erotica dell’agente.

Tribunale Bari sez. I, 11/03/2016, n.1225

Invalidità della vittima e violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) nei confronti di soggetto menomato consiste nello sfruttamento doloso da parte dell’autore del reato con il fine di accedere alla sfera intima ai fini del soddisfacimento degli impulsi sessuali.

(Nel caso di specie, la persona offesa, vittima di palpeggiamenti e toccamenti anche sotto gli indumenti era invalida al 100% in quanto affetta da sindrome depressiva con disturbi della personalità che la facevano ritenere non in grado di prestare un valido consenso).

Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 27/01/2016

Palpeggiamenti e toccamenti non limitati alle zone genitali

In tema di reati contro la libertà sessuale, integra la violazione dell’art. 609 bis qualsiasi forma di costringimento psico – fisico idoneo a superare la resistenza della vittima e a limitarne la libertà di autodeterminazione (Nella fattispecie il Tribunale di Firenze ha ritenuto integrato il reato di violenza sessuale anche in presenza di palpeggiamenti e toccamenti, non limitati alle zone genitali, perpetrate dall’imputato ai danni della vittima).

Tribunale Firenze sez. II, 09/12/2016, n.5440

Violenza sessuale e molestie sessuali: differenze

Le ripetute condotte di palpeggiamenti dei glutei e delle cosce della persona oggetto di attenzioni sessuali integrano il reato di violenza sessuale e non quello di molestie sessuali, il quale ricorre solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale.

Cassazione penale sez. III, 17/04/2013, n.40973

Palpeggiamenti e congiunzione carnale

Anche la condotta di palpeggiamenti non seguita da congiunzione carnale può integrare l’ipotesi prevista dal comma 1 dell’art. 609 bis c.p. e non l’ipotesi lieve se la libertà di autodeterminazione della vittima e il suo stato d’animo siano stati gravemente compromessi e turbati.

(Nel caso di specie, in cui è stata riconosciuta l’integrazione del comma 1 dell’art. 609 bis c.p., si trattava di un palpeggiamento avvenuto dopo un breve inseguimento della vittima, che era scesa dall’autobus, terminato con percosse subite a causa della resistenza opposta, che portarono a lesioni al volto con trauma cranico).

Corte appello Roma sez. III, 17/01/2011, n.44