Roma, 2 lug. – (Adnkronos) – La regione Lazio sostiene l’eccellenza formativa del Campus Peroni. Lo ha sottolineato Enrica Onorati intervenendo all’evento stagionale di raccolta dell’orzo, organizzato da Birra Peroni oggi sulla via Tiberina vicino Roma. “La Regione -ha detto l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali- è presente a questa iniziativa, il presidente Zingaretti tiene molto a questa compartecipazione nel progetto Campus Peroni, che ha nella raccolta dell’orzo una fase culminante che richiama la convivialità e la ripartenza. Stare insieme in questo momento ci porta indietro nella storia ma promuove anche una visione della prospettiva futura. Ci sono crescita, innovazione e ricerca in tutti i partner che hanno permesso negli anni di rendere Campus Peroni un’eccellenza formativa”.