Prelievi bancari: ultime sentenze

Prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito; movimentazioni fittizie; prelievi da parte di persona non autorizzata.

Il direttore di filiale di banca che prelievi senza autorizzazione somme da un conto di servizio risponde del danno sia in via contrattuale che extracontrattuale.

Determinazione del reddito di impresa

In tema di determinazione del reddito di impresa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all’imprenditore individuale, in quanto essa trova giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, come definito dall’art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un’autonoma organizzazione, dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all’esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, considerati in termini di reddito imponibile.

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, n.28580

Prelevamenti e versamenti su conti bancari

In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 – che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito – retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, n.2240

La presunzione legale della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale “juris tantum” nascente dall’art.32, comma 1, n.2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi. Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VIII, 26/11/2020, n.3771

Prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili

La modifica del 2016 all’articolo 32 del d.p.r. n. 600/1973 in tema di prelevamenti bancari non ha valenza retroattiva. Secondo tale disposizione, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base di rettifiche e accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili. In altri termini, per le operazioni inferiori a tali importi, non opera la presunzione a favore dell’amministrazione, ma è quest’ultima a dover provare l’imputazione del prelievo a ricavo. Tale modifica si applica solo a decorrere dal 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della modifica, non impattando sul contenzioso pendente.

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19774

Prelevamenti ingiustificati dai c/c e non annotati nelle scritture contabili

E’ arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai c/c bancari da parte di un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Conseguentemente, non essendo più proponibile l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale ed essendo venuta definitivamente meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui c/c bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività di lavoratore autonomo o di professionista intellettuale, si trasferisce sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dai c/c e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione dei redditi, conseguendone dei ricavi.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. VII, 29/06/2020, n.1390

Prelievi con bancomat non riconosciuti dal correntista

Nel caso di prelievi a mezzo bancomat non riconosciuti dal correntista, grava sulla banca l’onere di dimostrarne l’imputabilità al cliente per colpa grave. Se tale prova non viene fornita, il cliente va ristorato.

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9721

L’illegittimità di prelievi effettuati sul conto corrente

In tema di processo civile non è possibile chiedere al giudice un ordine di esibizione di documenti per provare un fatto che spetta all’attore provare. (Nel caso di specie si assumeva l’illegittimità di prelievi effettuati sul conto corrente da parte della banca sul presupposto che erano stati effettuati mediante falsificazione della firma).

Tribunale Grosseto, 07/01/2020, n.8

Conto corrente: azione di ripetizione e prescrizione

La prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, quantunque articolato in una pluralità di atti esecutivi. La serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, infatti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; solo con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti ed i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione.

In definitiva, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla data in cui è stato estinto il conto corrente in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo da tale momento sussiste infatti un pagamento indebito.

Tribunale Napoli sez. VIII, 24/07/2019, n.7472

Prelievo da un conto di servizio senza autorizzazione

La condotta tenuta dal direttore di filiale di banca che consiste nell’effettuazione di un’operazione non autorizzata di prelievo di somme da un conto di servizio, con sostanziale distrazione dalla loro originaria destinazione, ha rilievo sia quale fonte di responsabilità contrattuale, sia quale illecito extracontrattuale, poiché lede il diritto assoluto all’integrità patrimoniale che fa capo al datore di lavoro: ne consegue che quest’ultimo può agire in giudizio per il risarcimento del danno sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale.

Corte appello Roma sez. lav., 21/03/2018, n.235

Somme depositate dagli aggiudicatari e reato di peculato

Integra il reato di peculato la condotta del professionista delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell’ambito di procedure di esecuzione che si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite (nella specie, l’appropriazione si era sostanziata con l’effettuazione di prelievi dai libretti di deposito intestati alla procedura esecutiva, effettuati mediante l’ostensione ai funzionari di banca di falsi decreti autorizzativi del giudice dell’esecuzione).

Cassazione penale sez. VI, 24/01/2017, n.18886

Spostamenti o prelievi di denaro dai conti correnti dei clienti

La condotta dell’impiegato di banca che attraverso movimentazioni fittizie effettui spostamenti o prelievi di denaro dai conti correnti dei clienti sottraendolo alla loro disponibilità integra gli estremi del reato di furto, aggravato dal mezzo fraudolento, e non quello di appropriazione indebita o di frode informatica.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’articolo 646 c.p., occorre che via sia una detenzione nomine proprio e non in nomine alieno, come accade in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa che appartiene ad altri in virtù del rap rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto.

L’impiegato di banca non ha la disponibilità neanche provvisoria della provvista dei conti correnti dei clienti dell’istituto di credito, essendo il suo compito quello di eseguire le disposizioni del correntista, che rimane il possessore e dominus della gestione del conto. Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’articolo 640-ter c.p., invece, non e sufficiente la circostanza che le operazioni di spostamento del denaro siano effettuate attraverso sistemi informatici. Tale reato si configura quando l’agente interviene su un sistema informatico, alterandone il funzionamento o manipolando dati, informazioni o programmi senza l’autorizzazione dal titolare del sistema.

Corte appello Taranto, 07/07/2014, n.223

Apertura di credito in conto corrente

In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.

Tribunale Arezzo, 31/01/2014, n.31

Prelievi dal conto corrente bancario

I prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito e i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto sono, a norma dell’art. 44 legge fall., inefficaci verso i creditori, per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l’uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallito a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall’obbligo di restituzione – nei limiti delle somme ricevute – i prelievi e i pagamenti eseguiti per conto del fallito, in ciò differenziandosi dall’ipotesi regolata dall’art. 42 legge fall. che, ove le rimesse costituiscano proventi di un’attività d’impresa (autorizzata), legittima la curatela a reclamare dalla banca la restituzione del solo saldo attivo del conto, corrispondente all’utile di impresa.

Cassazione civile sez. I, 27/11/2013, n.26501

Furto pluriaggravato e uso indebito di carte di credito

In tema di furto pluriaggravato e di uso indebito di carte di credito, costituiscono precisi elementi a carico dell’imputato della commissione di entrambi i reati contestati le riprese dell’imputato e del suo complice da parte del sistema di videosorveglianza presso la filiale della Banca, ove venivano tentati i prelievi bancomat, e quanto al furto il breve lasso temporale intercorso tra l’asportazione della carta bancomat dal portabagagli dell’autovettura della persona offesa e detti tentativi di prelievo.

Tribunale Torino sez. uff. indagini prel., 22/05/2012

Indebiti prelievi da parte di persona non autorizzata

Esercitata l’azione risarcitoria, da parte del nuovo curatore fallimentare, nei confronti di una banca, per la sottrazione di somme depositate su libretto di deposito a risparmio nominativo intestato ad un fallimento, ma oggetto di indebiti prelievi da parte di persona non autorizzata e diversa dal cessato curatore e conclusa con il predetto terzo una transazione, con restituzione da parte della banca degli importi così prelevati e cessione a suo favore dei diritti vantati dalla massa nei confronti del cessato curatore fallimentare, la successiva azione con cui la banca chieda affermarsi la responsabilità del cessato curatore non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 38 l. fall.; con essa, infatti, detto terzo non agisce come organo della procedura o sostituto del curatore, bensì a tutela di un interesse proprio, avendo provveduto al risarcimento, e perciò a titolo di surroga nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, e dunque ex art. 1203 n. 3, c.c. ovvero in regresso ex art. 1299 c.c., ma in ogni caso con autonoma legittimazione, che ha il suo titolo proprio nell’adempimento della predetta transazione, ex art. 35 l. fall.

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, n.710

Onere della prova a carico della banca

Spetta alla banca che ha compiuto l’operazione d’acquisto di titoli per conto di un proprio correntista fornire la prova dell’ordine del cliente; in mancanza il negozio di acquisto di titoli non può produrre effetti nella sfera giuridica degli attori e pertanto devono ritenersi illegittimi i prelievi effettuati dall’istituto di credito sui conti degli attori. La banca è comunque ritenuta dal giudice in buona fede ed è quindi condannata alla restituzione della somma capitale e degli interessi dal giorno della domanda.

Tribunale Milano, 04/11/2005