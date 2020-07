Puglia: Calenda, ‘Emiliano peggior esempio populismo italiano’

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Il mancato sostegno al governatore uscente Michele Emiliano in Puglia? “Emiliano è il peggior esempio di populismo italiano. In Puglia cos’è successo? Io ho detto al Pd: ‘mai lo sosterrò’, il Pd ha risposto ‘me ne frego, lo sostengo’. Tra un populista della peggior specie e Fitto, abbiamo cercato di dare un’alternativa, ed ecco il nome di Scalfarotto”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di ‘In Onda’ su La7. “Sostengo Scalfarotto affinché vinca un’alternativa – aggiunge – non per far perdere Emiliano…”.