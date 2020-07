Coronavirus: caso camici, Gdf in Regione Lombardia per acquisire documenti

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano oggi si è recato in Regione Lombardia a Milano per un’acquisizione di documenti. La raccolta di informazioni è legata all’inchiesta aperta dalla Procura di Milano per turbativa d’asta con al centro una fornitura di camici medici durante l’emergenza Covid-19 fatta dalla società Dama Spa, di proprietà del cognato del governatore Attilio Fontana. L’apertura di un fascicolo era arrivata dopo un’inchiesta di Report dedicata al caso.