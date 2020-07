Scienza incuriosisce 84% italiani ma per 2 su 5 è difficile

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Quello tra gli italiani e la scienza è “un rapporto consolidato”, che ha attraversato il recente periodo di incertezze mantenendo “costanti i tratti principali fatti di curiosità, rispetto e riconoscimento di un ruolo nel progresso sociale”. È cambiata tuttavia “la sfera delle aspettative”, sia sul sapere scientifico in sé, sia sulle sue applicazioni pratiche immediate. Stando alla ricerca sociale che Yakult Italia ha commissionato ad AstraRicerche, la scienza incuriosisce la maggioranza degli italiani (84%), molti dei quali (69%) cercano di tenersi aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche soprattutto seguendo documentari o programmi di divulgazione scientifica o, in seconda battuta, attraverso riviste cartacee oppure on line.