Malattie rare: test Sma in Lazio e Toscana a 30mila neonati

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) – Oltre 30mila neonati nel Lazio e in Toscana sono stati sottoposti a screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia rara che progressivamente indebolisce le capacità motorie ed è la prima causa di morte genetica infantile, e a 6 piccoli è stata diagnosticata la patologia. Questi i primi traguardi raggiunti a partire dal 5 settembre 2019, data di avvio del progetto pilota coordinato dal Dipartimento di Scienze della vita e Sanità pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, e realizzato in collaborazione con i centri nascita, le istituzioni regionali, l’impegno di Famiglie Sma e dell’Osservatorio malattie rare (Omar), grazie al supporto non condizionato di Biogen Italia. I risultati del progetto sono stati presentati oggi in una conferenza stampa online.