Coronavirus: dg Oms, ‘pandemia accelera, casi totali raddoppiati in 6 settimane’

Ginevra, 9 lug. (Adnkronos Salute) – “Non c’è alcun Paese che non sia stato toccato da Covid-19, una pandemia che non si cura di orientamenti politici e dei confini, e anzi ha messo in luce le disuguaglianze. Con 11,8 milioni di casi nel mondo, e più di 544 mila morti, la pandemia sta accelerando”. A dirlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante una conferenza stampa Oms in corso a Ginevra. “I casi totali sono raddoppiati in 6 settimane”, segnala il dg Oms, sottolineando che “siamo nel mezzo della battaglia della nostra vita”.