Migranti: in comitato Shengen attesi governatori Sicilia, Calabria e Sardegna

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Centinaia di sbarchi ogni giorno, clandestini infetti in mezza Italia, fughe dalla quarantena, isole al collasso, rivolte nei centri di accoglienza, cittadini esasperati e preoccupati: una situazione assurda e non più sostenibile”. Così Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, annunciando di aver chiamato in audizione i governatori delle Regioni maggiormente alle prese con gli sbarchi.